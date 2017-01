Puras propuestas

Folclor urbano

Salvador Estrada

El enojo que tienen todos los mexicanos por el alza en el precio de los combustibles ha disminuido por la política de Donald Trup, que ha unido a los ciudadanos para protestar y además ha movido a la clase política a proponer algunas medidas.

Aunque no se dio la alianza PAN-PRD para tener un candidato a la gubernatura del Estado de México, a fin de derrotar al PRI, que tiene ya ochenta años de hegemonía en ese estado, sí se dio la unidad de esos partidos antagónicos para proponer que el gobierno federal desista sobre el incremento en los precios de las gasolinas y diésel, anunciada para febrero porque seguiría el encono social.

Y por su parte, el PAN solito, a través de sus senadores ha propuesto que se elimine el presupuesto público que reciben los partidos para sus actividades ordinarias con lo cual se ahorrarían, cada tres años, más de 12 mil millones de pesos.

Pero como el Partido Verde no tiene qué proponer para remediar el gasolinazo, es un fiel seguidor del PRI, se lanzó con la propuesta de horarios escalonados en la Ciudad de México para entrada y salida de los trabajadores, con la finalidad de reducir la contaminación ambiental.

El dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se lanzará en grande y realizará una gira a Estados Unidos para defender a los migrantes mexicanos y, si no lo hace el gobierno mexicano, él interpondrá una denuncia en contra del gobierno norteamericano en tribunales internacionales, por violación a los derechos humanos y discriminación racial.

Empezará su gira el 122 de febrero en Los Ángeles, California, y luego seguirá por San Francisco, Chicago, El Paso, Texas y Nueva York y así continuará hasta recorrer todo el país.

López Obrador dio a conocer que no solamente se reunirá y hablará con “la paisanada”, sino también con los estadounidenses, con los trabajadores y su clase media. Y para que no se dejen engañar les dará razones a fin de acabar con la campaña de odio que hay contra los extranjeros.

Y dueño de la palabra, en una gira por Michoacán, dijo que los migrantes mexicanos se han ido al otro lado de la frontera por necesidad, no por gusto, por lo que se amparan en un derecho humano: vivir libres de la miseria.

Solamente que López Obrador no aclaró si en su gira hablará en inglés con los trabajadores norteamericanos o llevará un intérprete para que su mensaje sea bien entendido. No sea la de malas y por quedar bien con los gringos les eche un “inglés melcocha” y les diga.. “I book the wall, easy, but you not”..Y cuando quiera decir vamos a unirnos, tal vez diga “We going rubber together”.

