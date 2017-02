Alejandra Robles prepara show con Susana Zabaleta

Se presenta el próximo 2 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional

Arturo Arellano

Alejandra Robles es una destacada cantante y bailarina de música tropical y regional, cuya versatilidad no sólo radica en sonidos de la tierra mexicana sino de África, Puerto Rico y otros rincones de la música más festiva del mundo. Con su talento se presentará el próximo 2 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional con un espectáculo en el que contará con Susana Zabaleta como invitada especial, personaje con el que también ya prepara un show en vivo para futuras fechas al cual denominará “Sirenas”, mientras tanto el talento de Robles en todo su esplendor lucirá en el show del Lunario, donde ofrecerá la probadita de lo que logra en complicidad con la Zabaleta.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la cantante y bailarina, ofreció detalles al respecto “en el repertorio incluiré un poco de son jarocho, cumbia, baladas, latin jazz, salsa, algunas canciones autoría de Rafael Campos, para mí es una celebración en la que me acompañan varios músicos, también estará conmigo Susana Zabaleta cantando ‘Over The Rainbow’ y ‘Que nadie sepa mi sufrir’. Creo que es muy importante resaltar la música latina porque es algo que traigo desde niña, pero también porque no pasa de moda, no tiene fecha de caducidad, puedes escuchar discos que se grabaron hace veinte años, como Celia cruz o Buena Vista Social Club, canciones que son de dominio público, es maravilloso”.

Explicó que “desde que yo empecé en mi carrera, me propuse a que no hable sólo la letra, sino el arreglo musical, de manera que vas a escuchar en un tema que empieza con pop, luego música clásica, y cierra con coros africanos, eso pasa por ejemplo en ‘Angelitos negros’, esa es mi propuesta, una fusión de culturas y sonidos”. Para lograr lo anterior reconoció que “Me tengo que juntar con gente que sabe de música y de géneros, que puedan guiarme, participo tremendamente con los arreglistas, les digo lo que quiero, me hago responsable de todo, me involucro desde la selección de temas, hasta la maquila y el diseño de las fotos”.

Adelantó que “tengo tres proyectos importantes, entre ellos una cuarta producción de un disco afrocubano y ha sido aleccionador, porque he tenido que empezar de cero, es la forma de canto más difícil. Por otra parte estoy en ‘Sirena’ una gira que pasara por Sala Nezahualcóyotl que podría resultar en un disco, es con Susana Zabaleta y tendremos cosas muy teatrales, juegos entre nosotras, sensualidad, baile, que a mí también me fascina, estamos tratando de organizarlo de esa manera. Me siento halagada de poder trabajar con ella, hay armonía entre nosotras, me siento libre porque tengo el nivel, es una mezcla versátil hasta en lo físico”.

Es este 2 de febrero que durante el show de Alejandra Robles podremos ver su talento al máximo y una probadita de lo que está planeando con Susana Zabaleta, mientras tanto su música, fotografías y fechas se pueden consultar en www.alejandrarobles.com.mx.