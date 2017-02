Huecco es un “Lobbo” por la música

Presentará su más reciente disco este jueves 2 de febrero en el Multiforo 246

Arturo Arellano

Huecco es un talentoso cantautor español que se encuentra de paso por México, con el objetivo de dar a conocer en nuestro país su más reciente disco “Lobbo” con cuyo sencillo del mismo nombre ya rebasa las 1,300,000 visitas en plataformas digitales. Por lo anterior que se da a la tarea de ofrecer un show acústico este jueves 2 de febrero en el Multiforo 246, donde además hará un recorrido por los grandes éxitos de su trayectoria. En entrevista con DIARIO IMAGEN, el cantante habló de “Lobbo” que es el cuarto disco de su trayectoria, “en España fue fantástico, su éxito desembocó en 40 conciertos de modo que estuvimos ocupados hasta diciembre, después en enero lo presentamos en Los Ángeles, ahora en México y posteriormente iremos a Colombia, esperando tener resultados similares. Es un disco producido por mí, soy responsable de la composición de letras, arreglos, todo lo que se me ocurra y está en el disco es culpa mía”.

En un balance con sus anteriores discos explicó que “en lo musical fue la evolución del ‘rumbatón’ a sólo ‘rumbia’, que es mezcla de rumba con cumbia, quiero que esa sea la marca de mis siguientes discos, di con ello estudiando, los ritmos y vertientes, pude percatarme de que su percusión de la rumba caza bien con la cumbia, son ritmos que encajan bien”, agregó también que “en España no se escucha mucha cumbia y cuando la escuchan no saben que es cumbia, sólo música latina, pero mi apuesta es otra, no ser tan auténticamente español, sino más mestizado, mezclarlo con mis raíces, sí que me doy cuenta de que aquí es un lenguaje diferente, la gente lo baila y es algo que se ve mucho, pero igualmente quiero dar a conocer mi estilo fusionado”.

De su concierto en el 246 este 2 de febrero adelantó: “haré un recorrido por la discografía, porque es un disco corto y me abren dos artistas, quiero darle tiempo a los fans de México, el que se merecen para firmar discos, cantar lo que quieren escuchar”, concluyó.