Patricia Correa

En este libro bajo el sello de Ediciones B, el artista construye relatos poderosos

Canción tras canción se puede escribir la historia de una infancia, la biografía de una guitarra o el epitafio de un cello. En este libro, Armando Vega-Gil construye relatos poderosos en los que las letras entonan una melodía empapada de jazz, salsa y rock, mientras timbra el claxon de una bicicleta. Armando Vega-Gil nació a finales del milenio pasado y es fundador de Botellita de Jerez. Antropólogo, performancero, guionista de televisión, fotógrafo, conquistador de montañas. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, Armando nos dio más detalles:

– Regresas con este libro, La música de las esferas, ¿es un libro biográfico, de infancia?

“Parte de mi infancia, y termina en el 2009, cuando hicimos el último concierto de Botellita de Jerez como trío, mis primeros relatos son cuando yo tenía 10 o 12 años, es más bien como una revisión de mi relación vital con la música, es de los libros más autobiográficos que tengo, mucho más que Diario Íntimo, porque aquí soy yo, no soy yo y la banda, y no hay un alter ego sino soy yo tal cual, hablando de mí a través de mí, viendo a mí yo hoy con los ojos a través de cuando era chico, son momentos decisivos que me marcaron para bien o para mal”.

– En las páginas de La música de las esferas hay momentos y recuerdos muy conmovedores ¿me puedes platicar un poco sobre el texto del guitarrista José Luis Domínguez, y sobre cómo te enamoraste de tu maestra de literatura?

“Es un hombre muy importante en la historia del rock y en mi historia personal, yo me había divorciado de él hace mucho tiempo, no nos veíamos y de repente cuando me lo encuentro es un hombre nuevo, sigue siendo el mismo guitarrista con el mismo corazonsote que tenia y justo eso fue lo que tuvo que ver un poco con su muerte, pero digamos que le estoy haciendo un homenaje, mi libro aparte que es algo personal hay homenajes como mi papá, Manuel Ahumada, José Luis Domínguez. De mi maestra de literatura la traigo incrustada en la memoria, no sé dénde esté, no sé como esté, yo creo que está bien dejarlo en ese recuerdo intenso, te digo que este libro es un reconocimiento a la gente que me ha ayudado a crecer haciéndome el bien y haciéndome el mal, en el libro hay un villano “Ramoncito”, que es una de las personas que más me ha hecho daño en la vida, pero que fue el que más me ha hecho crecer de una manera formidable y la maestra fue en la época en que estaba en la Voca 3, era mi educación sentimental, los ídolos, la sexualidad en la maestra, en fin”.

– Abres La música de las esferas con un relato personal sobre Cri Cri ¿le debes a Gabilondo Soler tu espectáculo del Ukulele Loco y tus libros y cuentos dedicados a los niños?

“No es que haga un recurso de él, pero me deja una huella tan profunda de la que doy testimonio en el libro, de hecho está más presente en Botellita que en mi Ukulele, pero siempre es un punto de referencia, es el nivel más alto que puede llegar la música para niños en México, sin duda alguna me influye en mi trabajo”

– ¿Por qué leer La música de las esferas? ¿Qué lo hace diferente a libros como Diario íntimo, Cuentos de horror y desamor; Picnic en la fosa común?

“Este libro es el más personal, es el que más atiende a lo que esta pulsando dentro de mí, digamos que me estoy encuerando y abriendo de pecho, Diario Íntimo que es una crónica personal, está rodeada de mucho desmadre, mucho humor, muchos chistes, pornografía, lenguaje soez, y aquí entro directo a mostrar quien soy, sin ningún intermediario, dicho tal cual, hay una gran diferencia entre mis otros libros con éste, ahora estoy un momento de reflexión dejando el pasado, a la mejor los lectores dicen, a mi que mi importa lo que dice este cuate, lo importante es la aventura del espíritu que se puede percibir en cada uno de nosotros, en los pequeños detalles de la vida, es esta posibilidad de que el lector haga un trabajo de reflexión de recuerdos en su vida”, concluyó.

