Ramón Zurita Sahagún

Cuando el 5 de febrero de 1917 fue promulgada la Constitución, se manifestó que se trataba de un documento novedoso, de avanzada y que retrataba a un país moderno.

Al cumplirse cien años de vigencia, la misma ha sido parchada en más de 600 ocasiones y hoy se habla de un documento caduco, por lo que se requiere de una nueva Carta Magna.

La Constitución del 17 vino a renovar la ya arcaica del mismo día, pero de 1857, donde se dice que participaron las mentes más lúcidas de la segunda mitad del siglo XIX.

Ponciano Arriaga, Santos Degollado, Manuel Dublán, Valentín Gómez Farías, Jesús González Ortega, José María Lafragua, Ignacio Mariscal, José María Mata, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Vicente Riva Palacio, Manuel Romero Rubio, Ignacio L. Vallarta y Francisco Zarco, se encuentran entre los más destacados de este grupo de liberales y conservadores.

En la de 1917 figuraron también algunos personajes que pasaron a la posteridad como: Herminio Pérez Abreu, Manuel Aguirre Berlanga, Ignacio L. Pesqueira, Ignacio Ramos Praslow, Esteban Baca Calderón, Francisco J. Múgica, Pastor Rouaix, Samuel de los Santos, Félix Fulgencio Palavicini, Juan de Dios Bojórquez, Luis G. Monzón, Heriberto Jara y Cándido Aguilar (yerno de Venustiano Carranza).

Un gran abismo entre los nombres de uno y otro grupo de Constituyentes, ya que entre los segundos se privilegió a varios mandos militares, surgidos al amparo de la Revolución Mexicana de 1910.

Es cierto que en la de 1857 también participaron varios generales, pero abundaban los médicos, abogados, escritores, poetas, periodistas y escritores, toda una amplia gama de intelectuales.

De ahí que ambas constituciones fueron consideras de avanzada en el mundo, aunque conforme pasó el tiempo esos avances y esa modernidad fue quedando obsoleta.

Hoy, el país requiere de un documento más adecuado a la modernidad, en lugar de estar modificando artículos como se viene haciendo desde el mismo momento en que se aprobó.

En una entrevista concedida a la revista “Personae” del mes de febrero, el constitucionalista, Bernardo Bátiz Vázquez, explica: celebramos con bombo y platillo un siglo de vida de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no obstante, para ser francos de aquel documento promulgado por Venustiano Carranza el 5 de febrero de 1917 ya casi no queda nada.

No olvidemos que se trata de un texto redactado cuando aún no se extinguía la etapa armada de la Revolución Mexicana, mismo que incluía un proyecto de nación, opuesto al porfirismo y al liberalismo económico (no político) que había desembocado en un revuelta social. Así surgió la que fue llamada la primera Constitución social, con una visión de economía mixta donde el empresariado estaba acotado, pero sin llegar a una economía socialista.

Son 229 los decretos que han modificado el texto constitucional (sin contar fe de erratas) de los que han derivado más de 600 reformas y sólo 22 artículos se han mantenido vírgenes desde 1917 (8, 9, 12, 13, 23, 38, 39, 47, 50, 57, 64, 68, 80, 81, 86, 91, 118, 126, 128, 129, 132 y 136). El texto original se publicó en solo 13 páginas del “Diario Oficial”, su tamaño se ha multiplicado, obviamente.

Por ejemplo, uno de sus artículos más emblemáticos es el tercero referente a la educación y ha cambiado mucho, se le quitó el carácter de “socialista”, incluido en 1934, por ejemplo. En 2013 se incluyó el concepto de calidad, lo cual a juicio del jurista y político Bernardo Bátiz es un error, ya que es un concepto de mercadotecnia.

De hecho, desde 1982, México ha ido transitando hacia un sistema económico más liberal y el Poder Legislativo no ha dudado en hacer las reformas necesarias, figuras como el ejido cambiaron radicalmente en el artículo 27 y se disminuyeron los derechos contenidos en el artículo 123.

La apertura a la explotación de los hidrocarburos por parte de particulares es otra de las llamadas reformas estructurales que sientan el marco jurídico al sistema económico que pregona el gobierno mexicano y difiere con el que visualizaron los Constituyentes de Querétaro.

En una extensa y explicativa entrevista realizada por el periodista Patricio Cortés, Bátiz Vázquez señala:

–La Constitución se reformó tanto en los últimos 25 o 30 años que ya se adaptó al sistema neoliberal y eso ha provocado un choque muy grave para la sociedad mexicana que está padeciendo estas nuevas reglas. Se destruyó la Constitución del 17 y se hizo una Constitución nueva, prácticamente, en la cual ya no es el interés de la gente lo que se busca, sino el interés de un sector de los empresarios, básicamente.

¿Qué hace falta para que surja una nueva constitución?

–Necesita haber un movimiento popular fuerte, con una exigencia grande, generalizada; no pareciera en este momento, pero las cosas están tan graves, tan erráticos los políticos actuales que dirigen este país que están extremando las cosa a tal grado que pudiera darse ese gran movimiento y la salida no será otra más que una nueva constitución que resuelva este conflicto de intereses en que unos cuantos tienen todo y la gran mayoría no tiene nada.

¿Cómo sería ese movimiento?

–Debe ser muy generalizado, universal y pacífico, como una exigencia de resistencia civil, de desobediencia civil, de participación electoral también; no hay que descartar eso, puede ser que ese sea el cauce que encuentre la sociedad, estamos cerca de elecciones muy importantes en los estados.

¿Las libertades individuales se acotarían por los derechos sociales?

–Las libertades individuales deben seguir vigentes, pero deben ser ya no nada más, como fue en 17, frente al Estado, sino también frente a los poderes facticos, porque son los que están manejando ahora la economía y, a través de ella, la política.

