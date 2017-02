¡Únete a la fiesta! noventera con sus íconos musicales

Sentidos Opuestos, Kabah, Moenia, Magneto y Mercurio, listos para enloquecer a sus fans los próximo días 10 y 24 de marzo (más una fecha por definir) en el Auditorio Nacional

Arturo Arellano

La fiebre noventera sube cada vez más de intensidad y con esto los conceptos, reuniones y conciertos obviamente incrementan también, ahora es el turno de “¡Únete a la fiesta!”, un espectáculo musical en el que se reúnen cinco de los representantes latinos más importantes del pop en aquella década: Sentidos Opuestos, Kabah, Moenia, Magneto y Mercurio, todos bajo la dirección musical de Chacho Gaytán, quien está haciendo un engranaje de sonidos y producción visual a la altura de lo que debe ser un show memorable. El concepto ofrecerá tres fechas en el Auditorio Nacional, los días 10 y 24 de marzo, y la tercera aún por definir.

Para hablar al respecto, los partícipes de este espectacular evento, ofrecieron una conferencia de prensa, Mauri, de Magneto comentó “no es nuevo para nosotros porque en los 90’s habíamos compartido el escenario muchas veces, nos queremos y hemos tenido buena convivencia, sin embargo, es la primera vez que nos juntamos en algo asi, todos sobre el escenario, cantando las canciones unos de otros y a dueto. Vamos a hacer un viaje por todas estas grandes canciones, porque todas las bandas aquí tenemos por lo menos 15 hits, vamos a tener nuestro propio espacio, pero también para compartirlo con los demás”. Celebró que “cada canción es mágica, porque el tiempo pasa y si tú vas a un antro, las canciones que ponen son de nosotros, siguen ahí, se ha parado el tiempo y aquí se trata de tenerlas todas en un solo lugar y bailar de principio a fin”.

El encargado de la dirección musical es Chacho Gaytán, de quien dijeron “ha hecho un trabajo excepcional, está metido en todo y hemos hecho un gran equipo para poder proyectar todos nuestras propias ideas. Lo interesante es que las canciones están unidas de principio a fin, no paras y con esto se crea ese concierto único en una sola escena”.

Destacaron también que “Existe una gran admiración y afecto entre nosotros, eso se va a sentir en cada momento, desde las primeras notas de ‘Únete a la fiesta’, hasta que termine el concierto, que se pretende dure dos horas y media”, en ese mismo tenor Federica Quijano de Kabah, destacó que si bien hay otros proyectos similares que reúnen a estrellas de los 90’s en un solo concierto, no hay rivalidad entre ellos “habiendo tantos problemas en el país y en el mundo, lo menos que queremos, es tener aquí una batalla para generar peleas en la música, simplemente son dos opciones y dos propuestas para la gente, ellos son amigos y compañeros, finalmente quien gana es el público, son dos conciertos diferentes, con grupos diferentes que lo único que buscamos es traer felicidad”.

Alessandra Rosaldo, quien regresa a los escenarios retomando a Sentidos Opuestos indicó que “me hicieron la propuesta y ¿cómo decir que no a esto?, no se puede, este es mi regreso a los escenarios y me siento feliz de estar compartiendo con gente que ya había trabajado, pero también con quienes es la primera vez, apenas me integré a los ensayos y lo que este grupo ya ha iniciado es maravilloso, me llena de ilusión. Eugenio (Derbez) me apoya al cien por ciento y Aitana (su hija) ya esta en una edad en que me puedo despegar un poquito de ella y qué mejor que sea para un concepto como éste”, concluyó.