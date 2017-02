En defensa de la soberanía

Ángel Soriano

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que durante las negociaciones para actualizar el TLCN se mantendrá firme frente a Estados Unidos y Canadá en defensa de la soberanía y los intereses de México.

“Quiero dejar muy en claro ante ustedes y que no haya duda, es para el Presidente de la República, para mí, es un privilegio, no sólo porque me lo mandate la Constitución sino en absoluta convicción defender invariablemente la soberanía de nuestro país, la dignidad de los mexicanos y los intereses de todo México, en ello me mantendré incólume, me mantendré invariable en mi posición”.

En la clausura del Consejo Nacional Agropecuario, donde rindió protesta como nuevo dirigente Bosco de la Vega Valladolid, Informó que desde ayer, México inició un proceso de consulta interna de tres meses para definir el rumbo de la negociación del TLCAN, y señaló que nuestro país siempre se ha distinguido ante el mundo por actuar bajo “formas correctas dentro del ámbito diplomático” siempre en amplio respeto a los otros países y al mismo tiempo exigiendo respeto para con nosotros.

En cualquier acuerdo, en cualquier tratado, en cualquier negociación, con Estados Unidos o con cualquier otro país del mundo, el Presidente de la República estará invariablemente en la defensa de la soberanía de México y los intereses de los mexicanos”, externó.

México se ha distinguido siempre por actuar en formas correctas, con amplio respeto a los otros países, y al mismo tiempo exigiendo respeto para con nosotros, no tengan duda”, dijo al informar que México seguirá impulsando una economía abierta frente al mundo al diversificar su comercio y hoy con la mira puesta en Europa y otros mercados que se abren como Rusia y Emiratos Árabes Unidos. “Hoy México dobla su apuesta, México seguirá creyendo en la apertura, en el libre comercio como un pilar que depare desarrollo y prosperidad para los mexicanos”, precisó.

Piden a Calzada como negociador

El nuevo líder del CNA, Bosco de la Vega, pidió al presidente Peña Nieto que en el proceso de negociación del TLCN en el sector agropecuario, el titular de la SAGARPA, José Calzada Rovirosa encabeza el tema relativo al campo. El queretano a su vez dijo que en estos temas lo que hace fuerte a México es “primero nuestros principios, después nuestros intereses”… El Gobernador Alejandro Murat Hinojosa recibió este jueves el pliego petitorio de manos del líder de la Sección 22 de la CNTE, Eloy López Hernández, al tiempo de reafirmar con los maestros de Oaxaca la disposición de su administración para analizar con voluntad política cada uno de sus planteamientos y atenderlos de conformidad a las facultades y capacidades del gobierno del estado. En Palacio de Gobierno, Murat reiteró su compromiso para caminar de la mano con los maestros de nuestro estado en sus legítimas demandas, como no se había logrado en el pasado. “Mi Gobierno ve en el diálogo permanente, respetuoso y serio el mejor instrumento para la transformación que exige el pueblo de Oaxaca, y que el Gobierno al que represento está listo para encabezar”, afirmó…Durante el desayuno por el Día de la Candelaria con integrantes del SUTESUAEM y FAAPAUAEM, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, refrendó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos y reiteró su apoyo a los integrantes de la Caja de Ahorros del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la UAEM…

