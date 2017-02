Arrogancia trumpiana en empresas de EU

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Fuertes razones, hacen fuertes acciones.

William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.

Un dato que me sorprendió, pero que revela el miedo a la lengua viperina del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: la venta de sus libros se incrementó en México el 500%, especialmente aquellos que hablan sobre sus estrategias de negociación como “The Art of the Deal” (el Arte de Vender).

De la soberbia y arrogancia del empresario, ahora trasladada de los negocios a la política y la diplomacia, se aprecia un nuevo fenómeno: la agresividad de empresas privadas estadounidenses que exigen al gobierno mexicano lo que les da la gana y en condiciones desventajosas para México.

Southwest, una aerolínea de bajo costo estadounidense, le exigió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Gerardo Ruiz Esparza, la entrega de los 24 slots (horarios de despegue y aterrizaje) en el aeropuerto de la Ciudad de México que por orden de la Comisión Federal de Competencia, bajo el liderazgo de Alejandra Palacios Prieto, dejan Aeroméxico y Delta, luego de su alianza.

La postura de la aerolínea, liderada por Gary Kelly, es de negociación agresiva y abusiva. No está satisfecha con su alianza y códigos compartidos con la mexicana Volaris. Quiere más. Por el momento a través de la aerolínea mexicana, podría lograr 17 y otras 14 con empresas estadounidenses.

Pero, para lograr más, pide al Departamento de Transporte de Estados Unidos, que no deje aterrizar a aerolíneas mexicanas en aeropuertos neoyorquinos, mientras no le entreguen los slots en el AICM a esa empresa.

¿El equipo de Ruiz Esparza aceptará ese tipo de amenazas de una empresa? Aunque es obvio que el gobierno mexicano tomará decisiones de acuerdo a los intereses del país, este tipo de amenazas refleja la nueva forma que quieren hacer empresarios estadounidenses, de acuerdo al libro de texto de Trump: “El Arte de Negociar”. Primero humilla y luego negocia.

PODEROSOS CABALLEROS.- Pablo Escudero, senador por el Partido Verde, se mantendrá otros 6 meses como presidente de la Mesa Directiva del Senado, con lo que los priístas le dejan ese estratégico asiento a su aliado electoral y legislativo. *** Declarar por declarar. Es el caso del diputado perredista Francisco Martínez Neri, coordinador de los legisladores amarillos en la Cámara baja, quien pide la destitución del canciller Luis Videgaray. Es no medir las condiciones actuales de la política y geopolítica. La relación con Estados Unidos es muy sensible en estos momentos y quien mejor tiene la lectura de la ecuación es Videgaray. *** Mientras está definida la candidatura del PRI a la gubernatura de Nayarit, en favor de Manuel Cota, la oposición al tricolor se unió para ser competitiva. PAN y PRD van en alianza, pero el problema que tiene es el candidato. Quien podría marcar una contienda cuando menos pareja es Leopoldo Domínguez. Pero Antonio Echavarría, hijo de un ex gobernador de negra historia, quiere ganar la candidatura a billetazos. Veremos qué hace al respecto el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya. *** Y, en Coahuila, los electores dicen que podría ser un volado o una carrera parejera. Tanto el aspirante del PRI, quien es la sombra de Rubén Moreira, actual gobernador, Miguel Ángel Riquelme, arrastra negativos por su paso por la alcaldía de Torreón, del mismo pie cojea el aspirante panista, Guillermo Anaya “El Compayito” de Felipe Calderón, cuando gobernó el mismo ayuntamiento. Tal malo es el pinto como el colorado, dicen en las peleas de gayos.

AL FINAL DE CUENTAS: Municipio de Boca del Río, Veracruz, gobernado por el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del gobernador del mismo nombre, en términos de endeudamiento, a julio de 2016, mantiene prudencia. No tiene deuda directa ni ha usado créditos de corto plazo en los últimos años. Además no planea contratar deuda de largo plazo para el cierre de su gestión. Por otra parte, el ayuntamiento cuenta con una línea de cadenas productivas por hasta 30 millones de pesos para solventar principalmente el pago de proveedores de obras. No hay sobresaltos en su administración.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.- Siemens, bajo el liderazgo de Loisse K. Goeser, presentó el primer proyecto de autopistas energéticas con tecnología HVDC, que irá de Oaxaca a la Ciudad de México, lo que sería la primera línea de transmisión eléctrica, en la que esa empresa busca participar cuando se licite, para alumbrar a más de 16 millones de hogares. Además, la autopista detonará la industrialización y el crecimiento económico en un 20% en las zonas por donde pasará, resaltó el directivo de Siemens. A través de la tecnología HVDC, las plantas energéticas compuestas por cientos de turbinas de viento pueden ser conectadas a redes de energía en tierra firme de manera segura, confiable y sin daños medioambientales.

