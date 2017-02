Mario Moreno del Moral materializa sueños con Mandala Films

El nieto de “Cantinflas” invita a la reflexión por medio de cortometrajes y teatro en corto fusionado con el cine

Arturo Arellano

El productor, director y actor Mario Moreno del Moral, nieto del fallecido Mario Moreno Cantinflas, es actualmente miembro de la Fundación Cantinflas, donde también por medio de su productora Mandala Films realiza proyectos de cine, principalmente cortometrajes de alto contenido social y conciencia. Lo mismo se desarrolla produciendo teatro en corto, con la puesta en escena “No estés lejos de mí” que se presentará a partir del 16 de febrero en la Casa de Teatro en Corto, en Yosemite 40 de la colonia Napoles, en la Ciudad de México.

Mario Moreno del Moral platicó en entrevista con DIARIO IMAGEN, partiendo de que no le representa una carga el provenir de una familia como la del icónico Cantinflas “Jamás lo he visto como una carga sino como una responsabilidad para hacer las cosas mejor, prepararme y hacer las cosas bien. Nunca es fácil cuando eres hijo, nieto o proveniente de alguien importante, porque representa más trabajo, preparación y capacidades. Desde muy chico supe que quería esta carrera, dirección y actuación, por pasión y no por capricho, porque mi abuelo haya sido tal o cual persona”.

Contó que entre sus proyectos más recientes se encuentra la producción de algunos cortometrajes por medio de Mandala Films. “Mi casa productora está trabajando con Fundación Cantinflas, en un proyecto que es una serie de cortometrajes y documentales que hablan de conciencia social, de los problemas que se suscitan en México día con día, entonces a través del cine queremos tocar los corazones de la gente y que del corazón se vaya al pensamiento, de que si pasan estas cosas en el país y debemos resolverlas. Uno de ellos es la donación de organos, que en México es muy baja, somos de los últimos lugares a nivel mundial, ojalá se rompan los mitos en torno a la donación de órganos. El siguiente que ya está en posproducción es del abandono senil, cuando dejan a las personas de la tercera edad en asilos o en sus casas y los hijos jamás los vuelven a ver, mueren solos luego de haber hecho tanto por sus familias”.

También Mandala Films incursiona en la animación con “un cortometraje en 2D que habla del reciclaje de la basura, que es un problema que tiene todo el mundo, tenemos que hacer algo con los residuos. Este será un mensaje a los niños para que posteriormente los niños le expliquen a sus padres, lo mismo tratamos de tocar cada tema con la responsabilidad y el respeto posible, para que la gente lo entienda y se conecte, no dar el tema tan crudo, sino llevarlo a un terreno en que la gente lo pueda reflexionar y tomar acciones”, comentó.

Mario Moreno y su casa productors Mandala Films producen teatro “estamos produciendo ‘No estés lejos de mí’, una obra para teatro en corto, donde son nueve foros, nueve obras de quince minutos para un escenario donde sólo caben 15 personas. Estrenamos el 16 de febrero y es un drama romántico de pareja, todo lo que puede pasar en una relación, pero que podría no suceder si no se toman deciciones adecuadas. El interés es que en cada proyecto pueda dar mensajes de unidad y esperanza, contar historias bonitas y no darle a los niños tanta violencia, acercarlos a Dios o a lo que cada quien crea, aca en el teatro es más hacia lo romántico, pero es un tipo de mensaje que deja cosas positivas”. Participan en el reparto, Mauricio Garza, Natalia Juárez, Alejandra Redondo.

El primer cortometraje de Mandala Films que habla sobre la donación de órganos, ya se puede ver en el Facebook Mandala Film Produccions, mientras que la obra de teatro en corto “No estés lejos de mi” se presentará a partir del 16 de febrero de jueves a domingo en la Casa de Teatro en Corto, en Yosemite 40, colonia Nápoles, Ciudad de México, a las 20:00 horas.