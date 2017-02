Tandas y tundas revive el espectáculo prerrevolucionario

Arturo Beristáin dirige una divertida puesta en escena que muestra un recorrido por la manera de hacer “Teatro de revista” en la época del porfiriato

Arturo Arellano

Si te preguntabas cómo eran los espectáculos de entretenimiento por allá del año 1900 en México, ésta es tu oportunidad para descubrirlo, pues el maestro Arturo Beristáin, monta y dirige la puesta en escena “Tandas y tundas”, misma que se sitúa en la época prerrevolucionaria, justo durante la gestión de Porfirio Díaz, no obstante ésta no se trata de una obra histórica, sino de una con el interés de mostrar la manera en que se entretenían los mexicanos en aquella época, cómo fue su evolución y por supuesto revivir los mejores momentos del teatro de revista, sus comediantes, vedettes, bailarines y demás artistas en apogeo. Esto sucederá los días 11 y 12 de febrero en la meca de este formato teatral, en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”.

Para dar más detalles al respecto, el director de la obra, Arturo Beristáin concedió una entrevista para las páginas de DIARIO IMAGEN. “Estamos muy emocionados de hacer esta obra teatro, en ese formato tan bonito que era el teatro de revista y qué mejor que sea en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, que fue justamente donde nació este formato artístico. Es una obra al estilo de aquellos tiempos, en un país que no leía, la gente no sabía leer, ni escribir, bueno ahora tampoco leemos (risas) pero al menos ya estamos afabetizados, en aquel entonces no y ésta era su entretenimiento con cantantes, cómicos, vedettes, esa era la diversión porque no había cine, ni Facebook”.

Añadió que “no es una obra histórica, la idea es mostrar como fue transformándose el teatro de revista a la carpa, donde se presentaban artistas como “Cantinflas”. “En ‘Tandas y tundas’, tenemos sketches de hace 100 años y sorpresivamente están muy vigentes a pesar de la Revolución que se da en los tiempos de Porfirio Díaz, que de entrada fue un gran héroe durante la invasión francesa, pero después hace reclamación del poder y se olvida de los pobres, sólo trabaja para los ricos, y los campesinos eran tratados casi como esclavos, es entonces que la gente se levanta en armas”. Describió que “es impresionante como la comedia se ajusta a la actualidad, tenemos un sketch que montamos desde antes de los sucesos del gasolinazo y habla de los saqueos, porque la gente salió a saquear, ya sea manipulados o no, lo hicieron y fue curioso porque no es la primera vez que sucede y nosotros ya lo teníamos en la obra”.

De este modo “la obra se sitúa durante las ocho elecciones de Porfirio Díaz, es la historia del teatro en ese tiempo y la transición, no es sobre historia, sino sobre transición musical, teatral, actoral, del espectáculo enmarcada en estos tiempos. La obra acaba cuando comienza la Revolución y me parece que es puntual este tipo de montajes, cuando Donald Trump quiere ponernos ese muro, para recordar y no cometer errores del pasado”.

Puntualizó que son 10 actores en escena y tres músicos “todo es en vivo, cantan y bailan fantásticamente, tenemos al violinista de Real de Catorce. En cuanto a la parte visual, no había escenografía en esa época, había recursos como telones pintados a mano que representaban lo que sucedía, esos telones que se ven en las películas de ‘Cantinflas’ o Joaquín Pardavé, nos recuerda lo que sucedía entre candilejas”.

La puesta en escena se presentará los días 11 y 12 de febrero en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”.