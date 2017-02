Mario Heras, tras diez años de trayectoria triunfa en El hombre de La Mancha

Gracias a su necedad, consiguió una audición para el musical que producen Morris Gilbert, Ocesa, Tina Galindo y Claudio Carrera. Sus capacidades lo llevaron a ganar el personaje del arriero “Anselmo” y ser el cover de “Sancho”

Asael Grande

Gracias a su necedad consiguió una audición para el musical El hombre de La Mancha, que producen Morris Gilbert, Ocesa, Tina Galindo y Claudio Carrera. Sus capacidades lo llevaron a ganar el personaje del arriero Anselmo y ser el cover de Sancho y del cura.

Él es Mario Heras, quien vive lo que se llama un momento quijotesco. Cada que sube al escenario del Teatro de los Insurgentes, hace honor a la ideología que inspiraba a Don Quijote de La Mancha: el triunfo de la voluntad, el cumplimiento de sus sueños por encima de cualquier obstáculo.

“Es lindo celebrar diez años de hacer teatro profesional en un proyecto como éste, que es ambicioso, que es grande, que también es para aprender de mucha gente linda que hay ahí, de unos grandes maestros como Carlos Corona, pero también de gente generosa, como Benny Ibarra, como Ana Brenda, y cobijado por Ocesa, he de confesar que me llamó mucho la atención el equipo creativo, cuando me enteré que la iba a dirigir Mauricio García Lozano fue una cosa que me interesó hacer, y porque me parecía una puesta necesaria y divertida, un musical hecho en México”.

Actualmente, Heras interpreta en El hombre de La Mancha el personaje del arriero Anselmo y será suplente en el rol de Sancho, cuyo titular es Carlos Corona: “soy cover del cura, que es un personaje que tiene mucho peso, sobre todo en lo vocal, y soy cover de Sancho Panza, Anselmo es muy lindo, tiene una parte cómica en la obra, y de Sancho nunca he dado función, pero lo he ensayado hasta el cansancio, esperamos que suceda pronto”. Heras también ha trabajado en doblaje en openings de series como Dragon Ball Z Kai y Babar y las aventuras de Badou y ha prestado su voz en programas de televisión entre los que destacan Raggs, Covert Affairs, Yo Gabba Gabba e Historias horribles, recientemente dio voz al protagonista de la serie infantil Superinsectos, además, es vocalista de la banda de rock Sátiro: “la parte más divertida de hacer muchas cosas es como no quedarte con ninguna, el doblaje es como un amor chiquito para mí, porque es una cosa en la que caí accidentalmente, y en la que me descubrí que soy bastante hábil, con Sátiro llevamos dos discos, el último lo estrenamos en mayo pasado, estamos como reacomodándonos, pero ahí va”.

Con diez años de trayectoria en los escenarios teatrales, Mario Heras es fundador y director de Resorte Teatro, empresa dedicada a la creación de espectáculos desde 2008: “ahora en febrero reestrenamos un texto que se llama Mi papá está en la Atlántida, que habla un poco de la migración, me gustaría encaminar que Resorte Teatro se consolide como una empresa importante, me falta dirigir teatro”.