Desde la butaca, abriendo el telón con Jonathan Tonatiuh llega a más canales

El programa se dedica a exponer y promover al talento de teatro y ahora se transmitirá por más plataformas

Arturo Arellano

Jonathan Tonatiuh es un periodista mexicano siempre ocupado por la promoción de las artes escénicas, específicamente del teatro nacional, es por ello que es titular del programa Desde la butaca, abriendo el telón el cual impulsa y expone a las diferentes propuestas del teatro en cartelera, desde los espacios mas pequeños hasta las grandes producciones. Jonathan Tonatiuh celebra que su programa será transmitido por más canales, esto gracias a la aceptación de la gente y del apoyo de la Asociacion Nacional de Locutores de México.

Para dar más detalles al respecto, Tonatiuh platicó en entrevista con DIARIO IMAGEN “Desde la butaca, abriendo el telón arrancó el año pasado, cuando me dio la oportunidad el doctor Abel Cruz de estar en su canal en Vibra TV, igual que la Asociacion Nacional de Locutores, y estoy muy agradecido porque se necesitan en México espacios dedicados al teatro, porque hay mucha gente que va y critica las obras, pero no hay espacios donde se le permita al elenco explayarse y todos tienen el derecho de expresar. En este programa se trata de que actores, productores y miembros de los equipos teatrales puedan mostrar su trabajo y recomendarlo con sus propias palabras”.

Celebró que día a día existan cada vez más espacios teatrales. “Ahora existe Teatro en Corto, otros espacios en casas que son adaptadas para el quehacer teatral, foros pequeños, que no por su tamaño quiere decir que carezcan de calidad, porque presentan cosas extraordinarias, también está el Foro 37 y te vas encontrando con que en cada colonia hay un teatro, eso es bueno ante la necesidad de cultura que existe en el país, porque la gente no se atreve a ir, ese es uno de los propósitos de mi programa, que la gente se quite los miedos, aprovechen las cortesías y vayan”.

Describió que “este es un programa completo, no está dedicado sólo al teatro comercial, que es muy padre porque vemos a estrellas de gran renombre, pero a mí me gusta cobijar a los nuevos talentos con esas estrellas, de manera que en el programa hay cinco secciones ‘Opcion teatral’, que es para aquellas obras de teatro que no tienen tanta difusión pero que sí la necesitan, ‘Espacio teatral’, es para mostrar esos lugares nuevos en los que se está haciendo teatro, ‘El invitado’, obviamente es para las entrevistas, viene cualquier miembro de alguna producción y quiero mencionar que también estoy muy agradecido con DIARIO IMAGEN, porque en sus instalaciones se hacen algunas de estas entrevistas. Luego tenemos ‘Detrás de’ que es todo lo que pasa atrás del telón antes y después de una función y ‘Las cortesías’ que es lo que decía hace un rato, un espacio para trivias y regalar boletos”.

Jonathan Tonatiuh explicó que el programa se transmite los jueves en Total Play, canal Vibra Tv 165, posteriormente martes y sábados en el 412 de Izzi en Aprende Tv donde es sólo una sección para dar a conocer puestas en escena que dejen un mensaje positivo al espectador. Por otra parte el programa completo será parte de Integra TV 222 de Total Play los miércoles. También en Oriente TV que es el canal 15 que pasa por Más TV y finalmente en el 166 los domingos con “Locutores en acción”. Las redes sociales del programa son @DesdeLaButaca.