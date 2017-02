“Mestizo”, de Adriana González Márquez

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Editorial M ontena

Cuando Matheo Govami decidió separarse de sus amigos, lo hizo creyendo que sólo así sanaría la herida de su corazón. Más de veinte años después, el dolor aún continúa, y ahora sus problemas son mucho mayores. Sobre él pesa una acusación muy grave que debe esclarecer antes de que las autoridades lo condenen. Pero eso no es lo peor: los Místicos están decididos a vengarse de la especie humana por la traición cometida contra su raza.

En medio de estos conflictos, Matheo aprenderá que los verdaderos amigos podrán no estar cerca, pero nunca se alejarán, y que para sanar una herida a veces hay que exponer el alma. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN la autora Adriana González Márquez nos dio más detalles:

-Después del éxito de “Los dominios del ónix negro”, llega esta nueva trilogía ¿Cómo surge la idea de retomar el personaje de Matheo para crear esta nueva saga?

“Viene principalmente de la manera en que el personaje me habló, creo que logró enamorar a las lectoras porque primero se encargó de cautivarme a mí, de tomar vida, por lo que le di rienda suelta y permití que fuera él quien contara su propia historia. Y sé que eso me hace sonar un poco loca, pero ha sido un viaje increíble hasta el momento, no lo puedo negar”.

-¿Cuál fue tu primer acercamiento con la literatura fantástica?

“El Principito, creo. Lo amo. Pero ya hablando de fantasía juvenil, fue Harry Potter. Hasta la fecha, leo y releo esas historias, no dejan de cautivarme”.

-¿Es difícil en México ser una escritora para jóvenes y en especial en el género de fantasía?

“La verdad (y desafortunadamente) sí. Te enfrentas al malinchismo más que a cualquier otra cosa, y en todos los frentes, no me refiero nada más al lector. Pero poco a poco vamos creciendo, y nos vamos dando cuenta de que aquí también hay muchos productos de calidad”.

-¿Cuánto tiempo te llevó escribir “Mestizo” y cuando esperamos la segunda parte?

“Aproximadamente tres o cuatro meses. Y la segunda ya está escrita también, se llama ‘Génesis’. Ya sólo resta el proceso de edición para que salga al mercado. De hecho, estoy por terminar el tercer tomo, ‘Requiem’, esperemos que en esta misma semana”.

-El personaje de Matheo es muy especial, él escribió una carta para ti, cuéntanos tu relación con este personaje:

“Es una cosa excepcionalmente bizarra, insisto, esto me hace sonar como loca, pero te juro que escucho su voz en mi cabeza. Al principio, cuando sólo tenía el boceto de la historia pero no sabía cómo comenzar, fue que me puse a pensar qué diría Matheo de ello, y a partir de ahí salió esa carta. Desde entonces sus consejos me han servido bastante, me dejo llevar y (a pesar de que me mete en muuuuchos problemas) las cosas fluyen muchísimo mejor así. Matheo es Matheo, creo que no hay otra manera de describirlo”.

-¿Crees que es importante dejarles un buen mensaje a los jóvenes en cada novela que escribes?

“Por supuesto, intento inyectarles un poco de mis ideologías a las historias, hacerlas entretenidas para los lectores, pero al mismo tiempo presentándoles valores en los que yo creo. Aunque si te digo la verdad, creo que el simple hecho de que los jóvenes estén leyendo de nuevo es recompensa suficiente. La lectura está volviéndose popular una vez más, lo cual no sucedió con mi generación, así que me da muchísimo gusto aportar mi granito de arena al respecto”.

