Los compromisos de Lorenzo Servitje

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Una de las ventajas de las buenas acciones es la de elevar el alma y disponerla a hacer otras mejores.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Filósofo francés

Hace varios años me presentaron a Lorenzo Servitje, quien era presidente del Grupo Industrial Bimbo. A mediados de los noventas, platiqué por casi una hora con uno de los fundadores de ese gran emporio panificador y la impresión que me dejó, y que le mencioné, que era uno de los muy pocos empresarios comprometidos con su trabajo como empresario, su religión e ideología.

Un católico practicante, hombre de empresa y conservador, nunca tuvo empacho de divulgar sus pensamientos y defenderlos públicamente, incluso ante la crítica de muchos. Sin embargo, nunca claudicó, aunque por prudencia algunas veces prefirió guardar silencio temporalmente.

Precisamente en los noventas. Con Servitje platicamos de los hombres de fe y de sus manifestaciones públicas en defensa de los valores morales y de la familia. Incluso de sus filias alrededor del Partido Acción Nacional que posteriormente, cuando accedió al poder, lo desilusionó a grado tal de despreciar a quienes embrujados por la corrupción política abandonaron los principios ideológicos y morales de los fundadores de ese instituto político.

Si mal no recuerdo, ese encuentro con el empresario mexicano fue en el Club de Industriales o en algún evento empresarial. Sin embargo, no se trató de una entrevista, motivo por el cual no la publiqué. Fue una plática informal en la que hablamos de política, economía, empresas y de lo que le duele a millones de mexicanos: la corrupción e impunidad.

Criticó al priísmo, que sólo gobierna sin impulsar valores sociales y morales; a la izquierda que calificó de dogmática y al sistema político mexicano que, en términos generales, no atienda las necesidades de crecimiento, mediante el impulso de la iniciativa privada para la generación de empleo. Coincidimos en que el principal obstáculo para el desarrollo del país era el mismo gobierno.

Después lo encontré a mediados de la primera década del nuevo milenio. Y, el PAN ya no le causaba simpatías por su transformación al asumir el poder presidencial. El poder los hace iguales, me refirió en una plática sumamente breve.Realmente, como periodista he conocido a empresarios ejemplares y comprometidos con sus comunidades. Sin embargo, Lorenzo Servitje estuvo comprometido con México y con su labor emprendedora. Durante los 98 años de vida, casi didácticamente dejó un ejemplo de empresario, religioso practicante, y comprometido con sus ideas. Podrás estar o no de acuerdo con él, pero es loable cuando expreses y luches por lo que crees. Que descanse en paz Don Lorenzo.

PODEROSOS CABALLEROS.- Los discursos políticos se mantienen en la misma tónica: la unidad en contra del gigante del norte, Donald Trump. Los mexicanos debemos estar unidos ante los ataques verbales, hasta el momento, del presidente de Estados Unidos. Es un axioma. Sin embargo, la clase política tiene ahora el pretexto perfecto para desviar la atención de los problemas nacionales que ocasionó esa misma “clase política”, que van desde el incremento de los combustibles hasta el deterioro del poder adquisitivo de la inmensa mayoría de los mexicanos. En el caso de Trump, todavía falta mucho por ver y pasará mucho tiempo para que pudiera poner en marcha sus amenazas el empresario convertido en político. *** El Centenario de la Constitución fue gris. Se imprimió un billete conmemorativo y se adquirió, de parte del Senado, que preside Pablo Escudero, el Teatro de la República, que estaba en manos de la Fundación Vergara. Nada más. El gris suceso, provocó que pasara materialmente de noche ese notable aniversario de la Carta Magna que, a pesar de tener 699 modificaciones, es la que rige los destinos de toda una nación.

AL FINAL DE CUENTAS: Fitch Ratings calificó la deuda de largo plazo de Minera Frisco, de Grupo Carso, negativamente tras analizar las minas que trabajan por debajo de su capacidad como Ocampo; El Porvenir y El Coronel, ambas por haber alcanzado el fondo del tajo, y la mina María, cuya vida ha llegado a su fin. La calificación contempla el programa de vencimientos de deuda de corto plazo del orden de 2,730 millones de pesos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.- Tetra Pak, bajo el liderazgo de Tatiana Liceti, es la primera empresa de la industria del procesamiento y envasado de alimentos con metas aprobadas por Science Based Targets. La firma sueca se compromete a reducir al menos 40% las emisiones de gases de efecto invernadero de sus operaciones para 2030. Para alcanzar los objetivos, se enfocará en: reducir su consumo de energía en 12%, instalar sistemas de energía renovable en sus fábricas, entre otras acciones que cubran todos los aspectos de la cadena de valor, desde materias primas hasta reciclado de envases.

vsanchezb@gmail.com

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano