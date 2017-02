Stop Kiss invita al amor, empezando por ti mismo

La puesta en escena se presenta en el Teatro Milán y termina su temporada este 15 de febrero

Arturo Arellano

El amor es amor y no reconoce estratos sociales, condiciones económicas, edades, religiones, ni mucho menos preferencias sexuales, es universal y debe ser respetado en cualquiera de sus manifestaciones, esa es la premisa de “Stop Kiss” una puesta en escena, cuyo texto de Diana Son ha cautivado a miles en Nueva York. Ahora pues toca el turno de los mexicanos para disfrutar de esta magnífica historia, en esta versión protagonizada por Alondra Pavón y Claudia Nin, acompañadas de Bernardo Benítez, Giuseppe Gamba, Edgardo González y Mercedes Olea, bajo la dirección de Sebastián Sánchez, quienes se están presentando en el Teatro Milán con temporada que culmina el 15 de febrero próximo.

Alondra Pavón, actriz que además es productora general de la obra, platicó en entrevista con DIARIO IMAGEN: “La historia narra el recorrido de cómo dos mujeres llegan al enamoramiento, se podría pensar que estos temas ya no son tabú, pero desafortunadamente lo son, ya que se ven este tipo de historias el cine y teatro pero de hombres, no de mujeres. La obra habla entre otras cosas de identidad sexual, identidad humana, realmente vemos cómo ellas se van enamorando, porque descubren lo que sueñan y comparten sus miedos de alguna manera. También se habla del compromiso, que primero debes tener contigo mismo, para después adquirirlo con alguien más, igual que el amor y finalmente también tratamos la tolerancia y la violencia de género que se vive”.

Explica que “la obra está situada en Nueva York, donde se escribió y estrenó, de alguna manera cuestionando esa América libre que siempre nos venden, pero que no es así, que al fina de cuentas no está tan libre. Ocurre todo en 1998 y así es como podemos darnos cuenta de que no hemos avanzado mucho en ese tema”.

Negó que se use el recurso del estereotipo para definir las personalidades de las mujeres protagonistas “ellas no se consideran gay, son seres humanos como cualquier otro, nunca nos planteamos hacerlas ‘machorras’, porque no son así, más bien el interés es mostrar cómo dos personas se enamoran, incluso se podría contar igual con dos hombres u hombre/mujer, es una historia muy universal en el tema del enamoramiento, le puede pasar a cualquiera. Son dos amigas que de repente se dan cuenta que sienten algo más que amistad, la una por la otra”.

El público se va a llevar una reflexión “hacemos muchas preguntas: ¿hasta dónde eres capaz de llegar por alcanzar tus sueños?’ no sólo en el tema de la relación ya que uno de los personajes lucha por salir de un trabajo que no le gusta, entonces va más en un sentido de tener compromisos contigo mismo, y que sean más importantes que los compromisos con los demás, eso hará que seas feliz, el compromiso, la tolerancia y el respeto son piezas fundamentales en la obra. Hay que comprometernos con nosotros mismos”.