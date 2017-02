La reinserción de los migrantes

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Enrique Peña Nieto recibió ayer por la tarde en la puerta 52 de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a 135 migrantes mexicanos deportados de Los Ángeles, acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el director del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas, y funcionarios de la Cancillería.

Peña Nieto, como parte del programa “Somos Mexicanos” , les dio la bienvenida en un salón privado y les ofreció todo el apoyo del gobierno de la República para reintegrarse, en el caso de estudiantes, al sistema educativo nacional, y a la actividad productiva en el país.

En tanto, los titulares de Defensa de México y Estados Unidos, sostuvieron dialogo telefónico sobre colaboración en la materia, principalmente en lo que se refiere al combate a los cárteles de la droga y dirigentes de los principales partidos políticos de México (PRI, PAN, Morena) se aprestan a realizar viajes relámpago a distintas ciudades estadunidenses para reunirse con los paisanos migratorios. Y los sectores productivos se aprestan a entrar en el tema de la renegociación del TLC.

Esta intensa actividad política y económica, fue propiciada por el presidente Trump. ¿Habrá condiciones para un enfrentamiento mayor?. Sin duda, será positivo para México que, ahora sí verá por los más desprotegidos que huyeron de nuestro país en busca de mejores oportunidades.

TURBULENCIAS

Contrataciones en base a la Ley

“Las contrataciones de docentes en Oaxaca son únicamente para aquellos que resultaron idóneos en una evaluación de ingreso del Servicio Profesional Docente, además de que, una vez dada la contratación, los docentes están sujetos a los procesos de evaluación establecidos en la Ley”, dijo el director general del IEEPO, Germán Cervantes Ayala…La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública dos iniciativas del Congreso de Quintana Roo, en las que reforma diversas disposiciones de los artículos 2 y 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para reducir las cuotas por enajenación o importación de combustibles y plantea que para combustibles automotrices se apliquen las siguientes cuotas: gasolina menor a 92 octanos, 2.08 pesos por litro; mayor o igual a 92 octanos, 1.76 pesos, por litro; diésel, 1.26 pesos por litro y, combustibles no fósiles, 1.26 peso por litro, asimismo considera la deducibilidad del IEPS en la gasolina para la pequeña y mediana empresa, y habilitar el puerto de Calica y Puerto Morelos para recibir, almacenar y distribuir combustibles al interior de Quintana Roo…La maestra Yoani Rodríguez, directora académica de la Universidad Anáhuac Oaxaca (UAO) felicitó a su personal por la ratificación como la universidad representante del sector académico en el Subcomité Estatal de Evaluación (SEE) del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 2017 del CONACYT, que evalúa las propuestas presentadas por empresas oaxaqueñas en la integración de la cartera de proyectos susceptibles de apoyo, no aprobados y no pertinentes; y las demás que el Comité Técnico Intersecretarial de Innovación (CTTI) y/o el Subcomité de Evaluación Nacional (SEN) consideren pertinentes…Beatriz Gamboa Lago tomará protesta del Consejo Nacional de Directores 2017 hoy de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), en el auditorio del Museo Soumaya y se anuncia la presencia del Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera y de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles…

