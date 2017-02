Aventurera será un nuevo agasajo con sabor a lo clásico

Esta vez es producción de Juan Osorio y Gerardo Quiroz y se pretende el estreno para el 14 de febrero en el Auditorio BlackBerry

Ahora, protagonizada por Susana González, Laura Vignatti y Mauricio Islas, cobijados por los maestros: Carmen Salinas, Rafael Inclán, Alexis Ayala, Alfredo Alfonso, entre otros

Arturo Arellano

Está casi lista la nueva versión de Aventurera, la cual ya no es producción de Carmen Salinas, sino de Juan Osorio y Gerardo Quiroz, pero con la asesoría de la primera, que se suma al proyecto con la ilusión de hacer una nueva Aventurera, que en esta ocasión es protagonizada por Susana González en el papel principal; Laura Vignatti “La tremenda Dolores” en el antagónico y Mauricio Islas, que hará al guapo “Lucio”, todos cobijados por maestros de la actuación como Rafael Inclán, Alfredo Alfonso, Alexis Ayala y la misma Carmen Salinas, entre otros. El estreno de esta Aventurera será el 14 de febrero en el Auditorio BlackBerry.

Para dar más detalles al respecto, algunos actores concedieron entrevistas para DIARIO IMAGEN, durante el rodaje de los promocionales de esta producción. En primera instancia una hermosa Laura Vignatti, ya en su papel de “La tremenda Dolores” explicó: “ya estamos a unos días y se sienten los nervios, adrenalina, energía, es una carga de sentimientos fuerte, pero nos estamos preparando mucho para enfrentarlo. Mi personaje es ‘Dolores’, la estrella del cabaret, pero llega la Aventurera y le quita su puesto, privilegios, todo lo que tiene, de modo que se arranca una disputa, soy medio la villana de la historia”.

Si bien la actriz no tuvo oportunidad de ver la obra en su versión anterior, recalcó que “tengo entendido que es un espectáculo increíble que ha dejado historia en México, está todo el mundo esperando el regreso y me compromete a dar lo mejor de mí, sin duda será un parteaguas en mi carrera. Espero que la obra permanezca durante muchos años y mucha gente la disfrute”. Agregó que ha sido un privilegio compartir el escenario con íconos de la actuación del cabaret en México. “Es increíble lo que aprendo de ellos todos los días, ver a Carmen Salinas y a Rafael Inclán juntos es un privilegio, son una bomba, de cada uno se aprende y sobre todo su calidad humana”.

Por su parte, el señor Alfredo Alfonso, actor egresado de Bellas Artes, que llegó para suplir a Don Ernesto Gómez Cruz en el papel del Comandante Treviño, dijo: “Ya he tenido el honor de trabajar con muchos de los que aquí están, la suerte que tengo es que yo soy más teatrero que de televisión, conozco la disciplina del actor universitario y comercial también” En tanto adelantó que está no será la Aventurera que todos conocimos sino una adaptación realizada por la nieta del autor original, la escritora Ximena Escalante, en la que incluso se añaden personajes. “Es algo completamente distinto, sí hay similitudes, pero hasta personajes nuevos hay, este comandante (su personaje) es diferente, ya no tiene tanta complicación como el primero, éste es más a mi edad, ad hoc a estos tiempos, me toca la parte fuerte con Carmen Salinas y hacemos bonita mancuerna, ya nos conocemos. Pienso que el personaje es un bombón, agradezco la oportunidad de estar rodeado de tanto talento y estrellas”.

Indicó que si bien hay guiños de realidad en la obra, “no quisieron cargar el texto de crítica, ni de política, porque estamos muy saturados de eso, lo que queremos es que se divierta la gente, es importante que, si vas a ver un espectáculo, quieres relajarte y reírte. En tanto si es que le echo a Doña Carmen lo de su diputación, cosas que se permiten (risas), le hago cuestionamientos a la diputada y ella los contesta con la gracia que le caracteriza, ella misma lo disfruta además”.

Los fastuosos vestuarios de cada personaje estarán a cargo del diseñador de las estrellas Mitzy, quien ya tenía la experiencia de trabajar con Carmen Salinas en anteriores temporadas.

Cuando la actriz Susana González llega al proyecto, se sumó también a la larga lista de famosas que han interpretado este papel, siendo la primera Edith González, luego le siguieron Itatí Cantoral, Yatana, Adriana Fonseca, Paty Navidad, Niurka, Lorena Rojas, Sabine Moussier, Maribel Guardia y finalmente Ninel Conde.

Gerardo Quiroz celebró que “la venta de boletos va muy bien, la gente ha respondido y es gracias a ello que también ya podemos confirmar una gira, que nos llevará a gran parte de México y Estados Unidos”, concluyó.