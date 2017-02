La tenebrosa enciclopedia, de Kirén Miret

El mundo está lleno de cosas odiosas que dan mucho miedo y me ponen nerviosa. No importa si eres una niña tímida o un niño valiente, no importa si eres una niña fuerte o un niño debilucho. Hay cosas horribles que nos inmovilizan, así que más vale tener el temple de un trapecista. Hay brujas malvadas y casas abandonadas, feos rateros, papás peleoneros, maestras gritonas y arañas patonas. Existe el dentista, la gente racista, los niños molestones y la boleta de calificaciones. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, la autora Kirén Miret, nos dio más detalles sobre “La tenebrosa enciclopedia”:

-¿Cómo surge este nuevo libro?

“Me parecía que era una buena ocasión para hablarle a los niños y al público lector de todas aquellas cosas que nos ha dado miedo, y explicarles que nadie, sin importar su nacionalidad, se sexo o sus preferencias esta exento de padecer miedo”.

-El libro tiene un lenguaje muy sencillo para que los niños puedan entender las cosas de manera rápida y divertida:

“Hemos encontrado la fórmula desde hace mucho para poderles hablar a los niños con naturalidad, de una manera muy orgánica, sencilla, en la que se sientan familiarizados, y ahora toco el turno a los miedos, para explicarles los miedos mas naturales, el miedo a la oscuridad, el miedo a la muerte, y también miedo al bullying, al ser hostigado en la escuela, por ejemplo, o el miedo a hacerse pis en la cama que puede traer consigo un trasfondo más pesado”.

-“La tenebrosa enciclopedia” es un libro a color e ilustrado de la mano de Alberto Montt ¿Cómo conjuntaron su talento?

“Alberto es un ilustrador chileno con un talento impecable, nos pareció que embonada a la perfección en este proyecto de Enciclopedias, funcionó también en la Asquerosa Enciclopedia, así que decidimos repetir la dosis, y tenemos a Alberto como cómplice de la Tenebrosa Enciclopedia, haciendo sobre todo ilustraciones muy pertinentes, muy sagaces, muy efectivas, además de muy bonitas en su colorido”.

-¿A partir de qué edad pueden acercarse a leer tu libro?

“Si es como lectores de primera mano, a partir de los 6 o 7 años, pero como escuchas, como niños receptores, quizás desde los 5 años de edad, cuando los papás se comprometen en este proceso y son ellos quien le cuentan los textos de niñonauta”.

-Es muy importante que libros como el tuyo permita que los padres de familia se acerquen con sus hijos, platícanos un poco:

“Yo creo que los libros son una herramienta extraordinaria, para generar esta complicidad entre padres e hijos, entre maestros, entre hermanos mayores, y también de repente son un refugio para los papás que no necesariamente tienen que tener respuesta a todo, por ahí en los libros se encuentra alguna información que no tenían de primera mano”.

