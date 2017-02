Aída Cuevas rendirá homenaje a Juan Gabriel en el Metropólitan

El próximo domingo 19 de febrero ofrecerá un inolvidable concierto donde compartirá el escenario con Lila Downs, Jorge “El Coque” Muñiz, Pablo Montero y con sus hijos Rodrigo y Diego

Asael Grande

La máxima exponente de la música mexicana, Aída Cuevas, llegará por primera vez al Teatro Metropólitan el próximo 19 de febrero para celebrar 40 años de historia musical. Con una privilegiada voz, una mujer que ha llevado la música ranchera a todo el mundo, es uno de los tesoros más importantes de México.

“Estoy celebrando los 40 años de estarle cantando a México, y es la primera vez que me presento en el Teatro Metropólitan, muy contenta, muy nerviosa, muy contenta de que en un mes que no es septiembre, podamos traer música de mariachi, a la música mexicana no se le ha dado la difusión que merece, ni la difusión, yo llevo mucho tiempo luchando contracorriente para que haya espacios, para que sea tocada esta música en las radiodifusoras, que haya programas de televisión, yo tenía un programa hace treinta y tantos años, que se llamaba Estampas de México, que conduje al lado de Jorge Vargas, y que entonces había ganas de apoyar a México, pero desgraciadamente estamos luchando para poder tener un lugarcito en un programa radial”, dijo la cantante en conferencia de prensa.

Con su sello inigualable, Aída Cuevas hará un repaso musical por su discografía y lo mejor de la música mexicana, sin faltar desde luego, su gran clásico “El pastor”, el próximo 19 de febrero, será una noche única, cuatro décadas de portar con mucho orgullo el traje charro haciendo homenaje además al inolvidable Juan Gabriel con la interpretación de lo mejor de su repertorio musical y que Aída Cuevas ha interpretando por tantos años: “Rodrigo Cuevas, que es mi hijo, mi productor, mi mano derecha, mi mánager, es un ángel que Dios me mandó, me acompaña desde muy chiquito a mis giras, a mis conciertos, está empapado de la música mexicana, entonces con la juventud que tiene me ha llevado a ganr un Latin Grammy, y me siento bendecida porque me renueva el show, y lo que vamos a ver este 19 de febrero es una producción realizada por mi hijo, tengo la fortuna de llevar una gran amistad con mi amiga Lila Downs, quien me va a hacer el favor de venir, de estar en este homenaje, en este festejo que estamos haciendo, va a estar también Rodrigo y Diego, que son mis hijos, me acaba de confirmar también Pablo Montero, que es otro gran cantante, y Jorque ‘El Coque’ Muñiz, entonces qué mas quiero, con tantos buenos compañeros”, adelantó Aída Cuevas, quien estará acompañada de mariachi y de una veintena de músicos, así como de un grupo de bailarines de danza típica, realizará un viaje a través de 37 discos, en una forma agradecer al público el apoyo a lo largo de su carrera musical.

Durante su concierto, a realizarse este 19 de febrero en el Teatro Metropólitan a las 18:30 horas. Cuevas rendirá homenaje a José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez y varios de los grandes del Catálogo de Oro de la Sociedad de Autores y Compositores de México, así como un homenaje al inolvidable Juan Gabriel.