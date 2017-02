Amárrame: Mon Laferte

La cantante chilena estrenó Amárrame, un tema interpretado junto al colombiano Juanes, que ahora está disponible en todas las plataformas digitales

Asael Grande

La cantante y compositora chilena radicada en México, Mon Laferte, presentó en conferencia de prensa el lanzamiento de su nuevo sencillo musical, titulado “Amárrame”, mismo que interpreta a dúo con Juanes, con quien se presentó en la versión 2016 de los Grammy Latinos. La canción “Amárrame”, será parte de su próximo álbum y llegará a través de diferentes plataformas digitales.

“Juanes es una persona superlinda, yo no lo conocía, y a mí se me ocurrió la idea de grabar esta canción con él, y le mandé el tema, e inmediatamente respondió que le había encantado la versión y que quería conocerme, entonces fui a Miami, a su casa, hicimos click inmediatamente, estuvimos tocando en su estudio, improvisando, él tocando la guitarra, es una persona muy linda, y creo que, a pesar de la estrella que es, es una persona normal, los más grandes son humildes, y él me decía que lo fuera guiando, hicimos amistad, y ya después tocamos en los Grammy, y nos fue bien, me dio muchos consejos, es muy sabio, Juanes es de esos que los latinos debemos estar orgullosos, ha llevado nuestra música al mundo, ha tocado con los Rolling Stones, con Metallica, con todo mundo, se merece lo mejor, es de los grandes que tenemos en Lartinoamérica”, dijo Laferte, en rueda de prensa.

Laferte fue parte de la última versión de la Cumbre del Rock Chileno, y ahora se prepara para llegar a la Quinta Vergara de la mano del Festival Internacional de Viña del Mar en donde estará la noche del sábado 25 de febrero: “yo nací en esa ciudad, fui muchas veces a la Quinta Vergara, que es el recinto en donde se hace este festival, me iba de pinta ahí cuando estaba en la escuela , es un teatro al aire libre, pero es un bosque muy bonito, y me subía al escenario, y hacía como que cantaba, y ahora será de verdad, me toca ir al Festival de Viña del Mar, en donde estuve muchas veces de público”.

Con influencias variadas, que van del rock, blues, pop, música electrónica, etc., el nuevo disco de Laferte “trae el sencillo ‘Amárrame’, que es una cumbia, me lleva a Colombia, tiene algo también de altiplánica, también tiene de Valparaíso, cumbia, tango, bolero; el lado b del sencillo se llama ‘Yo te qui’, es un vals peruano, entonces en mi nuevo disco junto esta búsqueda por Latinoamérica, miro musicalmente más al sur, y sentirnos orgullosos de nosotros, levantar la voz con nuestra música latina”, adelantó Laferte, quien se presentará en el Festival Vive Latino el próximo 19 de marzo en el Foro Sol.

Finalmente, Laferte, quien alcanzó reconocimiento latinoamericano por su particular voz, y su estilo musical, dijo a este diario que está por salir en formato vinyl su álbum Mon Laferte Vol.1.