Karina regresa radiante con Tequila y rosas

La cantante venezolana lanza nuevo disco con canciones de amor en un estilo vintage, pop y un poco mexicano

Arturo Arellano

Con su reciente firma de parte de Universal Music, Karina se permite sacar un nuevo disco titulado “Tequila y rosas”, con el que marca su regreso no sólo a México, sino a la escena músical masiva. Ella se cataloga como una mujer “vintage” con frescura y energía, por lo que su nuevo disco es una mezcla de todo esto, desde el aspecto sonoro hasta el estético, así que con nueva imagen se dispone a seguir irradiando talento y belleza, con la que seguramente sorprenderá a sus fans y a los que se irán sumando.

En conferencia de prensa, Karina se permitió cantar su nuevo sencillo “Por qué será” y hablar del disco. “Es una mezcla de cosas y tiempos, lo más importate del disco es que tiene un repertorio maravilloso, temas que la mayoría ya fueron grabados antes, pero que les hicimos una fusión mexicanizada, no al grado de la ranchera, por que no me atrevería, pero sí con ese toque mexicano que puedes intervenir en un pop o balada. Puedo decir que se compone de dos lados como antes, el lado tequila en el que plasmó que vengo de ese tiempo de los discos de acetato y el de rosas que es el lado más popero, traducido a través del tiempo. Creo que muchas de las cosas que hago ya son atemporales, hay cosas y música eterna, si no la gente no escucharía lo que es de hace veinte años”.

Destacó que la mayoría de los temas son de Rudy La Scala “están llenos de emoción, alegría y nostalgia, y eso es poco a lado de lo que yo siento cantándolos, es indescriptible, Estoy versionando temas de Rudy y es que para eso son las canciones buenas, para hacer más versiones y que el público tenga opciones de disfrutarlas de diferentes maneras. El disco además viene con Dvd, tiene un buen tiempo listo y detenido por circunstancias de mi vida”, dijo y aseguró que “el disco recoge la emoción de la nostalgia y de las cosas buenas que me pasaron en ese periodo de mi vida, mi hermana que además era mi mánager falleció, mi hija que era mi hija, ahora es hijo, entonces toda esa carga emotiva está en el disco”.

“Por qué será” es su primer sencillo y se estrenó con su video, del que contó “es una historia fuerte, con un final más fuerte, como lo es la canción, ojalá y los canales apoyen este tipo de música y no solo el reggaetón. Es un amor prohibido, todos hemos tenido al menos uno, hay quienes han tenido hasta cinco, pero tienen ese encanto de que saben más rico, aunque yo no lo sé a ciencia cierta, sólo me han contado (risas). En el video la mujer tiene un amante más joven, todo fue en locaciones, como en cine, la verdad es un video atrevido y ya se puede ver en Vevo”.

Su vigencia en el mercado músical la adjudico a que “soy una mujer relativamente sana, no soy alguien que he abusado de mí, aunque no he dejado de trabajar, me cuido, hago ejercicio, cuando se ejercita uno está vigente. Además vengo de una época en la que el mejor artista era el que mejor cantaba, el más puntual, el que mejor trabajaba, no el que más enseñaba las nalgas o el que decía groserías y salía de un bar. Yo vengo de la escuela de donde un artista debía respetar, llegar temprano, por eso creo que estoy vigente”.

El disco “Tequila y rosas” ya está disponible a la venta, y mientras prepara su show en solitario, Karina será parte del concepto “GranDiosas”, con quienes se presentará los días 25 y 26 de febrero en el Teatro Metropólitan.