Exposición infantil “Frida y yo” en el Centro Médico Siglo XXI

El abuso de antiinflamatorios no esteroideos puede provocar cáncer

Contrario a las creencias populares, expertos sexólogos revelaron que planificar los encuentros sexuales, más allá de generar ansiedad, representa un periodo de disfrute para hombres con disfunción eréctil y abre las puertas para hacer de este acto, un ritual. Que estimula la creatividad y la imaginación, factores indispensables para mantener la salud sexual”, dijo Francisco Delfín, sexólogo educador por el Instituto Mexicano de Sexología. De acuerdo con los resultados de la encuesta global “Entendiendo los hábitos sexuales de hombres que toman medicamentos para la DE”, realizada por Pfizer y publicada en “The Journal of Urology” en 2016, los hombres con este problema tienen un promedio de 6 relaciones sexuales al mes y en su mayoría dichos encuentros son planeados. El estudio también reveló que 83% de los pacientes que utilizan tratamientos orales para la DE siempre -o la mayoría de las veces- planearon previamente un tiempo específico para tener relaciones sexuales. Por su parte, el Dr. David Barrios, médico sexólogo y psicoterapeuta, comentó que de acuerdo con su experiencia clínica, muchos hombre con DE suelen hacer todo lo posible para evitar que su pareja se dé cuenta del padecimiento, evitando a toda costa un encuentro sexual. Como consecuencia, sus parejas pensarán que el problema está en su aspecto físico, en la existencia de una infidelidad o que tiene una preferencia sexual diferente.

En la Sala de Exposiciones del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI (IMSS) se inauguró la exposición infantil “Frida y yo” con 16 módulos interactivos que muestra un recorrido por diversos autorretratos de la artista con temas como la familia, amigos, mascotas, jardines, la enfermedad o los viajes, que permite a los visitantes establecer puntos de encuentro con su historia y trabajo. Al inaugurar la muestra junto con la embajadora de Francia en México, Maryse Bossière, el director general del IMSS, Mikel Arriola, señaló que fue posible traer esta exhibición a gracias a la buena relación y cooperación entre ambos países. A través de la exposición, mediante juegos y el uso de la tecnología, se podrá conocer más sobre la vida y obra de la gran pintora mexicana y la manera en que desarrolló su gusto por el arte, a pesar de las adversidades La muestra artística fue diseñada por el Centro Nacional de Arte y Cultura “George Pompidou” de París, Francia. En 2013, “Frida y yo” se exhibió por primera vez y ha recorrido diversos países. La muestra estará abierta al público de manera gratuita, de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y sábados y domingos de 9:00 a 17:00 horas, hasta el 28 de mayo.

Una investigación realizada por la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, reveló que el abuso de antiinflamatorios no esteroideos, como el ácido acetil salicílico, el diclofenaco, el ketorolaco, el naproxeno o ibuprofeno incrementa el riesgo de desarrollar cáncer endometrial. Se estima que en Estados Unidos 100 mil personas son hospitalizadas por complicaciones derivadas del mal uso de esos medicamentos, de las cuales 15% tiene una consecuencia fatal. En México no existen registros de las hospitalizaciones o muertes relacionadas con el consumo de ese tipo de analgésicos, pero la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) previene a la población sobre los riesgos de su uso desmedido. Estos medicamentos funcionan al inhibir la síntesis de prostaglandinas, las cuales son unas sustancias que emplea el organismo para sensibilizar a las neuronas del dolor, a fin de generar una sensación de forma exagerada, con lo cual se tiene a proteger la zona dañada. Sin embargo, los medicamentos también son inhibidores de las enzimas llamadas ciclocooxigenasa (COX), en su variantes 1 y 2, las cuales contribuyen a la protección de la mucosa gastrointestinal y tienen efectos cardioprotectores, respectivamente, por lo que su bloqueo puede generar incremento de la secreción ácida (que deriva en erosión gástrica) y aumento del riesgo de trombosis y efectos cardiovasculares. De acuerdo con Vinicio Granados Soto, investigador del Departamento de Farmacobiología del Cinvestav, tales medicamentos no representen un peligro por sí mismos, sino la forma en que los emplea la población ha incrementado los casos de efectos dañinos.“En cualquier hogar hay frascos de aspirina o algún otro analgésico y la gente no tiene criterio para saber cuándo es necesario consumirlos. Ese es el verdadero peligro de esa clase de medicamentos”. Como cualquier otro medicamento, los analgésicos deben estar indicados por el médico y hacer caso de las indicaciones del fabricante.

