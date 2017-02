Nueva realidad en EU

Desde el portal

Ángel Soriano

Mientras en México miles de mexicanos marcharon por el Paseo de la Reforma y se prepara el arribo del secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, en Phoenix, el subsecretario para América del Norte de la SRE, Carlos Manuel Sada Solana, advirtió a paisanos ilegales que viven en la incertidumbre en la Unión Americana: “Tenemos que estar muy alertas, porque hay una nueva realidad para la cual debemos estar lo más preparado posibles”.

Explicó que en 2011 el presidente Barack Obama cambió las prioridades de deportación y sólo incluyó a quienes habían cometidos delitos con violencia, pero esa situación cambió con el republicano Donald Trump, su sucesor desde el 20 de enero pasado, quien dice: “vamos a ampliar la mira y vamos a deportar más gente” preocupación que ya fue expuesta por funcionarios mexicanos, entre ellos el canciller Luis Videgaray en Washington.

Y ante esta nueva situación “no podemos protegerlos de una deportación, no podemos ir en contra de las leyes de Estados Unidos”.

Esta es la nueva realidad que, evidentemente, no se cambiará ni con marchas ni con mítines.

TURBULENCIAS

Balconean a legisladores oaxaqueños

Al desconocimiento de la Constitución que demostraron los diputados federales Yarith Tannus (PRI) y Felipe Reyes (PRD), en entrevista televisada, se unió el senador Jorge Toledo (PRI) que fue balconeado por la Comisión de Asuntos Indígenas de San Lázaro al no poder sustentar en qué artículo se basa la pluralidad indígena; lamentable que los tres representantes populares por Oaxaca desconozcan nuestra Carta Magna, fundamental para cualquier mexicano…Con 43 años en la docencia, el profesor Luis Pazos presentó el libro “EPN: El Retroceso”, publicado por Editorial Diana del Grupo Planeta, en la Escuela Libre de Derecho.

El rector Luis Díaz Mirón dio la bienvenida en tanto el secretario académico, José Manuel Villalpando, moderó la conferencia; Carlos Sempé, Ministro de la Suprema Corte (en retiro), criticó la sobre regulación que encarece la inversión y crea incertidumbre jurídica en tanto Luis Foncerrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, afirmó que sin finanzas públicas sanas es difícil aumentar la inversión y el crecimiento…En Coatepec Harinas, Cruz Roa Sánchez, presidente de la Junta de Coordinación Política e Ignacio Beltrán García, presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Forestal del Congreso mexiquense dieron inicio a las exportaciones de aguacate Hass, a España y Canadá, dando el banderazo de salida el secretario de Desarrollo Agropecuario, Heriberto Ortega Ramírez, acompañado del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, José Alfredo Torres Martínez.

El Estado de México produce 115 mil 400 toneladas de aguacate, y es el tercer mayor productor del país…Molestó al jefe de Gobierno de la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que su secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, le vea más posibilidades a Andrés Manuel López Obrador para el 2018 que a él mismo que es su jefe; de inmediato lo destituyó al enterarse de que asesora en la materia al tabasqueño con el pretexto de que “necesita funcionarios de tiempo completo que no se distraigan en asuntos políticos”…Severas críticas recibe Hugo Félix Clímaco, presidente del Colegio de Economistas de Oaxaca y ex representante del gobierno de Gabino Cué en la CDMX al salir en defensa de su ex jefe y pretender justificar sus desfalcos afirmando que “son problemas heredados de pasadas administraciones”…

