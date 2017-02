Entre impugnaciones, PAN mexiquense se rezaga

Como veo, doy

Jorg Palacios

Candidatura de Josefina Vázquez Mota divide a militancia local

Hasta ahora, el proceso electoral del Estado de México indica que los partidos más competitivos, prácticamente ya con la definición de quienes serán sus candidatos, serán la alianza conformada por el PRI-PVEM-PANAL-PES, con Alfredo del Mazo Maza; Morena, con Delfina Gómez, y el PAN con Josefina Vázquez Mota. El resto de los partidos no tendrán un papel relevante en la disputa de votos y cualesquiera que sean sus candidatos todo indica que su participación será testimonial, ya que se da por hecho que ninguno de ellos tiene la fuerza suficiente como para disputar seriamente la gubernatura.

Aunque será hasta en esta semana cuando el CEN del PAN dé a conocer de manera definitiva el nombre de quién será el candidato que encabece el proyecto político de los blanquiazules, todas las probabilidades apuntan que esa responsabilidad recaerá en la persona de la ex candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, pero más allá del nombre es un hecho que este partido se ha rezagado en la contienda política mexiquense, y por si eso fuera poco su participación ya tiene impugnaciones. El representante del partido Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Ricardo Moreno, solicitó a esa instancia informar qué partidos cumplieron en tiempo con la publicación de su convocatoria interna para elegir candidato; porque de otra manera lo procedente es sancionar a quienes no lo hicieron. Al parecer, en esa situación se encuentra el panismo estatal.

Al respecto, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México señala que para cada elección precederá una convocatoria, que deberá ser aprobada durante el primer periodo ordinario de sesiones de la Legislatura del año previo al de la elección y publicada a más tardar el veinte de septiembre del mismo año. La convocatoria será publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y difundida en los diarios de mayor circulación, lo cual sucedió en tiempo y forma.

Luego, en el artículo 241, párrafo quinto del CEEM, señala que la publicación de la convocatoria por parte de los partidos políticos para el desarrollo de sus procesos de selección interna de candidatos y otros actos preparatorios que no impliquen actos de precampaña, se podrán realizar desde los dos meses anteriores al del inicio de la etapa de precampañas, trámite que debieron haber dado cumplimento todos los partidos participante entre el 22 de noviembre al 22 de enero, es decir antes del 23 de enero, pero -según impugnación de Morena- ese requisito no se realizó en las filas panistas o al menos no se hizo del conocimiento público.

Por ello, Ricardo Moreno pidió al IIEM un reporte por escrito de los partidos que dieron cumplimiento de manera oportuna con el referido tramite. “El objetivo, dijo, es poner en evidencia que una institución específicamente hasta el momento no ha cumplido con esa obligación, lesionando los derechos de su militancia, así como los principios bajo los cuales fue creado, por lo cual ya tienen algunas impugnaciones en marcha”, añadió el demandante.

Así las cosas, en el panismo mexiquense, todavía no dan a conocer el nombre de su abanderada para la elección por la gubernatura y las impugnaciones política y legales ya ocupan su agenda de prioridades y atención inmediata, y aunque es Morena quien los está impugnando, este tipo de reclamos y alegatos jurídicos también se han hecho presentes al interior de dicha organización política, lo cual de alguna manera ha detenido la postulación de Josefina Vázquez.

No hay que olvidar que la Comisión Permanente del PAN en el Estado de México acordó que el método de selección de su candidato para la gubernatura correría a cargo de la Comisión Permanente Nacional, es decir que sería esta instancia la encargada de designar a su abanderado, procedimiento que de alguna manera favorece a Josefina Vázquez Mota, por lo que la decisión fue impugnada ante tribunales por el panista, Ulises Ramírez, quien calificó la decisión “como una chicanada”, siendo que el Consejo mexiquense ya había determinado el formato en el sentido de que sería la militancia, en una elección interna, quien decidiría el nombre del candidato.

Es cierto, es muy probable que hoy lunes, o en el transcurso de la semana, el PAN mexiquense anuncie la candidatura de Vázquez Mota, pero también hay mucha verdad que el hacer a un lado a figuras de trayectoria local como Juan Carlos Núñez Armas, José Luis Durán Reveles, la senadora Laura Rojas Hernández y Juan Rodolfo Sánchez, y el mismo UlisesRamírez, dará como consecuencia una división interna entre los panistas, lo cual pone en riesgo la participación de Acción Nacional, sobre todo cuando las encuestas lo señalan como el partido que encabeza las preferencias en las encuestas de opinión pública para el referido proceso electoral, donde le siguen muy de cerca el PRI y Morena.

VA MI RESTO.- Hablando de impugnaciones, hay quien se pregunta si es legal la campaña que como precandidata realiza la abanderada de Morena, Delfina Gómez, pues es de sobra conocido que mucho antes de las fechas que marca el calendario electoral para la entidad ya era candidata virtual y la de hoy es pura simulación.

No hay duda, recorre la entidad mexiquense desde el año pasado como candidata por decisión de su líder nacional y aprovecha los huecos legales para posicionar su imagen, ya que de los nombres mencionados el de ella es el menos conocido entre los 125 municipios que conforman el territorio mexiquense. Tal vez por ello las impugnaciones de Morena contra el PAN, porque en materia de faltas andan en las mismas y hasta ahí porque como veo, doy.

jorgpalacios@yahoo.com.mx