Dulce repetirá su exitoso concierto en Cabaret Lunario

Este 17 de febrero, la cantante se presentará con su multifacético show lleno de hits, sensualidad y su imponente voz

Arturo Arellano

Una de las pocas cantantes con mayor presencia escénica, impecable imagen y una voz privilegiada aún vigentes, es Dulce, quien se presentará de nueva cuenta en un escenario que ya probó y cautivó, nada más y nada menos que el Lunario del Auditorio Nacional, bajo el formato de Cabaret Lunario, con el que se da el lujo de presentar sus más grandes éxitos en completa intimidad con sus seguidores, quienes según la cantante deciden su repertorio en el momento justo de arrancar el show y en el curso del mismo.

Con ese porte que le caracteriza, Dulce concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, “ya tuvimos una primera fecha el 21 de enero y afortunadamente agotamos las entradas, creemos que será así de nueva cuenta, pero el público tendrá la última palabra. Agradezco a los medios que resaltaron el éxito que fue esa primera noche, el lugar se llenó como nunca, entró hasta más gente de la que cabe y muchos se quedaron afuera, esto significa que la gente está muy contenta”,

Adelantó que “mi show es libre y espontáneo que no tiene una estructura, sólo sé que voy a cantar, pero no sé en qué momento, porque hago una lista de canciones y a veces un orden, pero ese orden está sujeto a cambio en cualquier momento, los fans deciden y piden canciones, eso es lo que les hace volver. Tengo fans que vinieron desde Nueva York y me comentan en redes sociales que a su regreso se quedaron atorados en Atlanta por una nevada, pero argumentan que no importa, porque han cumplido un sueño, se sienten felices”.

Explicó que “una cosa es cuando idealizas a un artista por medio de discos y videos y otra es cuando ya lo ves en un show en vivo, incluso la desilusión puede ser igual de grande, pero aquí lo más bonito es que no se desilusionan, se van felices, esa es la promesa de este espectáculo”.

Aseguró que de ahora en adelante no tiene más pretensiones que seguir trabajando “a mí no me interesa llevar una carrera para impresionar a nadie, yo quiero seguir ganando fans, pero no por la fama sino por el respeto de la gente, porque cuando se refieren a mí lo hacen con respeto. Hay un fenómeno, yo soy una mujer madura, pero si me pongo una minifalda o un escote atrevido, nadie se mete conmigo, ni me faltan al respeto, jamás. En cuanto al show, la gente está siempre pendiente del escenario, nadie se levantó de las sillas ni para ir al baño”, en este punto declaró que “mi trabajo ya no es cantar, la carrera de cantante ya la hice, ahora lo que debo hacer es mantener la atención de la gente en mí, que se vayan felices y que sientan que ese peso que pagaron valió la pena”.

Reconoció que ella forma parte de una generación de artistas entregados a su trabajo. “El artista es aquel que consigue conquistar al público y antes los artistas eran comprometidos con lo que hacen, había mucha más disciplina, somos de una generación, con sus excepciones, de artistas sanos, disciplinados, eso tiene mucho que ver porque no es lo mismo una persona que se cuida a una persona que lleva una vida más divertida. Yo me aburrí, jamás tomé, ni me drogué, no iba de reventón, eso se refleja ahora, mi voz está bien y me siento muy bien”.

Celebró también que los jóvenes están interesados por su trabajo, “tengo club de fans y son puros jovencitos, es algo de los muchachos, entre 20 y 25 años. Lo mismo los empresarios que me contratan son menores de 40 años todos, siento que de alguna manera los tres empresarios más importantes de México han confiado en mí. Trabajo con y para las nuevas generaciones”.

Dulce se presenta en solitario este viernes 17 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional, posteriormente los días 25 y 26 del mismo mes lo hará bajo el concepto de “GranDiosas” en el Teatro Metropólitan, donde estará acompañada de Mónica Naranjo, Marta Sánchez y Karina.