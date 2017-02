Quieren subir hasta 4 pesos costo del pasaje

Se manifiestan transportistas

José Luis Montañez

Los concesionarios del transporte urbano de pasajeros de la Ciudad de México reaparecieron ayer para solicitar se les autorice urgentemente un incremento en la tarifa de microbuses y Metrobús.

En conferencia de prensa, explicaron que para evitar el colapso del transporte público se requiere un aumento de 3 pesos para microbuses y de 4 pesos en los corredores y Metrobús, por lo que de aceptarse esto el usuario tendría que pagar entre 8 y 10 pesos.

Aseguraron que la tarifa que se cobra actualmente entre 4 y 6 pesos, según los kilómetros que se recorren, es “la más baja en todo el país” y no se ha realizado actualización desde febrero de 2013.

Aparte de ofrecer una conferencia de prensa para explicar las tribulaciones que hoy en día tienen para el mantenimiento de su parque vehicular, organizaron una manifestación frente a las oficinas del Metrobús, ubicadas en avenida Cuauhtémoc y Chapultepec, de donde marcharon hacia Río de la Loza.

Con pancartas y consignas los marchistas gritaron que “Si no hay solución…no habrá camión”.

Los dirigentes de estos dos sistemas de transporte son Nicolás Vázquez, por el Metrobús, y Francisco Carrasco, por el transporte convencional (las micros), quienes informaron que desde hace más de un mes solicitaron el urgente incremento a las tarifas del transporte urbano de pasajeros y que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se comprometió a que el próximo jueves hará un pronunciamiento (puede ser a favor o en contra) del incremento al pago del pasaje por kilómetro recorrido.

Explicaron que si no se autoriza esta alza a los pasajes, se corre el riesgo de dejar sin transporte a la Ciudad de México, en razón de que en el caso de los camiones de los corredores viales, se trata de unidades viejas que no cuentan ya con mantenimiento, porque no hay liquidez para realizarlo y están a punto de colapsar.

En el caso del Metrobús, la empresa concesionaria está perdiendo dinero en su mantenimiento.

Los concesionarios han propuesto varias salidas a su petición, una de ellas es que les autoricen el incremento a largo plazo, para poder garantizar con créditos el mantenimiento y modernización y no afectar la calidad del servicio, que en este momento es una triste realidad.

Expusieron que en los últimos 20 años al transporte concesionado solamente se le han autorizado cinco actualizaciones al precio del pasaje, es decir, cada cuatro años.

Señalaron finalmente que los funcionarios del gobierno capitalino conocen perfectamente los costos del mantenimiento, por tener la ruta RTP y saben que no hay de otra, más que ajustar precios o se colapsará el transporte, pues no hay un servicio más caro que el que no existe.