Urge replantear apoyos al campo, dice Mancera

Entrega maquinaria agrícola

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, urgió a replantear las estrategias de apoyo al campo mexicano ahora con la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

Al realizar la entrega de tractores y maquinaria agrícola diversa a productores de las delegaciones Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, el mandatario capitalino hizo un llamado al gobierno federal para que en los programas de beneficio al campo se incluya a la capital en donde dijo, alrededor del 60% de la superficie es suelo rural o de conservación.

Que se voltee a la Ciudad de México en esto que es el campo; porque no estamos en todos los programas en donde se considera al campo por esa razón: porque pareciera que no hay aquí necesidad. Sí, claro que sí, tenemos campesinos en la Ciudad de México y que además son nuestro orgullo –toda la gente del campo de la Ciudad de México-, nuestros campesinos son un orgullo de la ciudad”, señaló Miguel Ángel Mancera.

Además sostuvo que el objetivo de su administración es estimular la productividad y competitividad del campo en la capital, de ahí que se brinden apoyos para la automatización de los procesos de siembra y cosecha para reducir los tiempos de producción y con ello incrementar las ganancias de los agricultores.

Tenemos que buscar que México avance en donde se ha quedado atorado. No puede ser que hoy todavía veamos las escenas en donde nuestros campesinos están a mano quitando planta que no les sirve o están a mano cosechando, o están a mano haciendo el surco, o están a mano 12 o 13 horas para después tener un producto que 40, 50, 60 pesos. Eso es lo que ya no debería de verse en nuestro país”, agregó el jefe de gobierno de la CDMX.

Por su parte la secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), Rosa Icela Rodríguez, dijo que es tarea de las autoridades contribuir a mejorar la calidad de vida de los productores agrícolas en la ciudad y al apoyarlos se evita que emigren a otros países en busca de mejores oportunidades de empleo.