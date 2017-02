Los Gfez graban en video “Y me pregunto”

La agrupación prepara gira por los Estados Unidos en el mes de marzo y animan a los “paisanos” a no rendirse

Arturo Arellano

Los Gfez es una agrupación de música norteña, integrada por Martín Pánuco (acordeón y primera voz), Ilde Urías (guitarra y segunda voz), Hugo Sánchez (batería) e Iván Herrera (tuba), quienes se encuentran promocionando el video de su más reciente sencillo “Y me pregunto”, composición de Horacio Palencia y que apenas a unos días de haber sido lanzado el video ya alcanza un gran número de reproducciones en plataformas digitales. Lo mismo la agrupación prepara una gira que los llevará a recorrer parte del territorio norteamericano, sitio al que pretenden llevar un mensaje de esperanza y unión a los latinos.

Los miembros del grupo concedieron una entrevista para las páginas de DIARIO IMAGEN. “En este tipo de proyectos es muy importante la química, comunicación y que todo mundo esté a gusto, el año pasado fue duro para nosotros, tuvimos mucho trabajo, pero uno de nuestros integrantes ya no estaba a gusto, a lo mejor ya tenía otros proyectos en mente y decidimos darle término a ese ciclo y empezar uno nuevo con nuestro compañero Ilde”, dijo Pánuco, a lo que el mismo Ilde agregó “me habían comentado que estaban buscando nuevo integrante, pero no me animaba, hasta que me habló Martín y me dijo ‘anímese compa, si le gusta se queda y si no, no pasa nada’ hasta que lo hicimos y estamos muy a gusto, nos sentó muy bien, creímos que íbamos a recibir más críticas en redes sociales pero no fue así, la gente lo aceptó muy bien”.

En relación a sus más recientes sencillos comentaron que “primero fue ‘Nuestra historia’ que ya va de salida, se lanzó a mediados de 2016, funcionó muy bien, y el que estamos lanzando es ‘Y me pregunto’, una canción balada rítmica, se estrena junto con el video, lo pueden ver en redes sociales, mientras tanto en la radio no empezará a sonar sino hasta mediados de febrero”, éste sería la punta de lanza rumbo a lo que será su nuevo disco.

“Nos gusta grabar discos con nuestra mayor fe, sin embargo, las fechas de salida son tema de la oficina, el formato físico tarda un poco en salir, pero antes estará en redes sociales, vienen compositores como Horacio Palencia, Rafa Becerra, Tony Ramos, Manuel Delgado, todos muy buenos y ya reconocidos”.

En ese mismo tenor adelantaron que “vamos a sorprender con la quinta producción, queremos dominar todos los géneros que podamos, vamos a hacer un disco en vivo, otro con lo clásico de lo norteños, pero clásico bonito, corridos de antaño, pero sin violencia. Se espera que sea nuevo en muchos sentidos porque Ilde se estrena también como arreglista, seguramente este año sale alguno de todos los discos que tenemos planeados”.

Ya con las visas de trabajo liberadas, Los Gfez se preparan para emprender una gira por los Estados Unidos en el mes de marzo “Hay fechas en Estados Unidos y vamos con todas las ganas, llevamos la bandera de demostrar que los mexicanos somos gente de bien, trabajadora, luchones y lo podemos comprobar. El trámite de nuestras visas duró casi año y medio, y todos los compañeros dudaban de que nos las dieran por todo lo que ha estado pasando, pero pusimos las cosas en manos de Dios y el mensaje es de qué el mexicano es gente de bien y con mucho talento”.

“Y me pregunto” con su videoclip ya se puede ver y escuchar en todas las plataformas digitales.