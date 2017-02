Yo soy Gimena Gómez

La actriz y cantautora lanza su primer disco y con éste la ilusión de dar rienda suelta a su carrera

Arturo Arellano

La cantautora mexicana Gimena Gómez lanza al mercado su álbum debut “Yo soy”, una propuesta musical fresca, con influencias de ritmos afroamericanos como blues y soul, que hacen de su estilo algo único dentro de las nuevas propuestas del pop. Este disco está disponible en todas las plataformas digitales a partir del 13 de febrero, posteriormente lo presentará con un show en vivo el 21 del mismo mes en el Casino Life. Es un álbum que consta de 11 temas, 10 composiciones de Gimena, más un cover de “Quizás, quizás, quizás”, pero en un ritmo dance.

La cantautora concedió una entrevista para las páginas de DIARIO IMAGEN, “la producción del disco es de Mario Santos, mientras que la mezcla estuvo a cargo de Memo Gil, todas las canciones son de mi autoría excepto una que es ‘Quizás, quizás, quizás’ que es un bolero de Osvaldo Farrés, pero que en mi versión quedó superprendido, muy bailable, en ritmo de dance. El resto de los temas están en esa línea del pop, pero fusionado con soul y blues, además de música dance, las letras son de amor y desamor, pero también cuestiones sociales, de lo que vivimos hoy, desde la postura más femenina, de una chica joven en la sociedad actual, que se cuestiona cómo debe comportarse”.

Señaló que muchas de las canciones que componen este disco debut, ya las tenía en un cajón desde hace tiempo “ya son canciones que tenía guardadas, una de ellas incluso, me percaté que la compuse hace nueve años, pero por una u otra razón no me había podido meter al estudio a grabarlas, mi trabajo de actriz me tenía muy ocupada, afortunadamente me estuvo yendo muy bien. Antes de actuar tuve mi banda, me había puesto a componer y el disco lo hicimos hace dos años, no obstante me agarró entre novela y obra de teatro, fue una locura, las grabaciones y por cosas de la vida, no había podido sacarlo, pero éste es el momento ideal”.

En relación a la respuesta de la gente a su proyecto musical dijo “subo canciones a redes sociales, de manera que el público ya me conoce un poco y me pedían el álbum, ahora que pueden escuchar el sencillo me comentan que está muy padre, pues son letras distintas, no te tratan como tonto, más bien te hacen reflexionar, hace falta ese tipo de música y precisamente por eso me animé a lanzar el álbum, porque a los chavos de mi generación (millenials), les pones la radio y si no les gusta con un click tienen acceso a música de todo el mundo, eso como artistas nos obliga a mejorar la calidad de nuestro trabajo”.

El sencillo “Bailo” ya se puede escuchar en plataformas digitales, lo mismo que su video, lo cual hará menos larga la espera de su show en vivo, que se efectuará el 21 de febrero a las 21:00 horas el Casino Life, de Insurgentes Sur “voy a tocar los 11 temas de mi álbum, más un cover de Mónica Naranjo ‘Sólo se vive una vez’, entre otras canciones, con coreografías, va a estar superdivertido, la música en vivo, banda completa de cuatro músicos y dos coristas, esperando que la gente la pase genial”

Lo mismo en su faceta como actriz, estrenará “Escuela para seductores”, una película que protagoniza junto a Juan Ugarte “ya la podrán ver quizá en el mes de septiembre, a lo largo de mi carrera he hecho de todo, soy una artista y seguiré haciendo de todo, sin embargo, en este momento estoy enfocada a mi proyecto de música. Ya tengo hasta tres discos en mi mente, escritos, no terminados pero ya en camino”, concluyó.