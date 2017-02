El mentalista Tony Kamo ayudará a mejorar la calidad de vida de la gente

Se presentará los días 17 y 18 de febrero en el JIVATMAN, Centro de Conciencia Integral, en General Prim 40, colonia Juárez

Asael Grande

El mentalista más reconocido a nivel internacional, Tony Kamo, de visita en México, impartirá talleres para que la gente tenga una mejor calidad de vida; ser feliz, autoestima, adelgazar y dejar de fumar, son los objetivos de sus talleres. Kamo, conocido por sus seminarios que ayudan a superar las adicciones y problemas de las personas, se presentará los días 17 y 18 de febrero en el JIVATMAN, Centro de Conciencia Integral, en General Prim 40, colonia Juárez.

En conferencia de prensa, Kamo, dedicado su actividad profesional desde el año 1982, a la práctica y docencia de diferentes tipos de técnicas terapéuticas, dijo que “vamos a dar cuatro de ellos, el primero se llama Control del estrés, ansiedad y miedos; el segundo, se llama Terapia para ser feliz; el tercero, ¿Quieres adelgazar?, y el último¿Quieres dejar de fumar? ¡Tú decides! Todos los cursos duran tres horas, el de Control del estrés es un curso que ayuda a que las personas controlen sus pensamientos, sus emociones, les hago resolver el ataque de pánico, así de sencillo; en el de Terapia para ser feliz, enseño a resolver los problemas, a que no sean tan conflictivos ni tan complicados, a que tengan mejores relaciones con su pareja, con sus amigos, con la gente que conviven, y con quienes le agobian; en el Curso para dejar de fumar dura cuatro horas, tiene una garantía del 80 por ciento, en ninguno de los cursos hago hipnosis, entro a la cabeza de las personas, empiezo a hablar, provoco anclajes, y la persona empieza a sentir fatiga, y vómitos, eso quiere decir que dejé grabado lo que yo quiero”, explicó Kamo.

Uno de los secretos del mentalista es cambiar el rumbo de las emociones de quienes reciben la terapia, ya que a través de los sentimientos y reacciones que tiene cada persona es como puede dar una solución: “todo en esta vida es fácil cuando sabes cómo, he creado técnicas maravillosas, ¿qué es lo que hago? entro a la cabeza de todas las personas que vienen a mis cursos para conseguir lo que yo quiero, créanme, entrar a la cabeza de las personas es lo más sencillo de lo que ustedes se imaginan, yo no hago nada para convencer a nadie, mis fuerzas y mis energías están en superar lo que hago, en que cada vez sea mejor, si no me pierdo en mi camino, y en lo bueno que hago, el resultado es lo que dice”, señaló Kamo, quien el 22 de febrero estará en Guadalajara, en el Auditorio Charles Chaplin.

Tony Kamo considera que sus herramientas pueden ser utilizadas en cualquier situación siempre y cuando los pacientes realmente lo quieran. Tras el éxito que han tenido sus pláticas en diferentes partes el mundo, como España, Colombia, Argentina y México, Tony asegura que su único objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas.