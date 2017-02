La ola “ruffiana”

Punto por punto

Augusto Corro

La carrera política hacia la Presidencia de la República se dificultará en el Partido Acción Nacional (PAN).

Un nuevo aspirante aprieta el paso para no quedarse en el camino. Nos referimos al senador blanquiazul, Ernesto Ruffo Appel, de 64 años.

Ya alzó la mano para decir “aquí estoy y deseo aparecer en las boletas de los comicios presidenciales del 2018”. Su trayectoria lo recomienda, pues en 1989 fue el primer gobernador surgido de un instituto político diferente al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Se trató de un triunfo mayúsculo en una época del país en que el tricolor era el dueño político de México y ni por asomo permitía el triunfo de sus adversarios.

Ahora, es un legislador panista con un respaldo en redes sociales que lo motivaron a decidir su participación como aspirante a la candidatura presidencial.

Durante sus entrevistas, Ruffo se pronunció por romper las cofradías del PAN, a las que denominó “la onda grupera” integrada por Margarita Zavala de Calderón, Ricardo Anaya, el presidente del partido, y Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla.

De los tres panistas con pretensiones de alcanzar la candidatura, ninguno tiene la fuerza política suficiente para inclinar la balanza a su favor, en el interior de Acción Nacional.

Margarita Zavala de Calderón, esposa de Felipe Calderón, ex presidente de México, no podrá sacudirse el apellido del mandatario que inició la guerra contra el crimen organizado, sin ninguna estrategia. ¿Los resultados?, más de cien mil muertos.

¿Dónde estaba doña Margarita que no pudo emitir una opinión para frenar las ideas irreflexivas de su marido? El otro “suspirante” es Ricardo Anaya, el actual dirigente blanquiazul, a quien le tocó la oportunidad de estar al frente de un partido que sin necesidad de mucho esfuerzo le arrebató al PRI, nada menos que siete gubernaturas.

Sin embargo, su juventud y su falta de madurez política lo llevó a cometer errores de primerizo, entre otros el de dividir su estancia en México y Estados Unidos, donde llevó a vivir a su familia.

El tercer contendiente es el ex gobernador de Puebla, Moreno Valle, que no tiene el imán de atracción hacia el electorado. Todavía no se sabe, a fondo, como dejó las finanzas poblanas.

Por ejemplo, el domingo pasado, en un mitin convocado por sus seguidores, sólo asistieron de cincuenta personas. En ese panorama de los panistas rumbo a la sucesión presidencial del próximo año, la competencia política tendrá un desenlace insospechado.

Por un lado, Margarita Zavala también manifestó su intención de aparecer en las boletas electorales. Si no lo logra con la representación de su partido, seguramente buscará la posibilidad como candidata independiente.

Ricardo Anaya espera los resultados de las elecciones estatales de junio próximo para orientar su campaña presidencial. Ya tuvo la suerte de golpear duramente al PRI, seguramente espera que se repita lo mismo en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, donde en los tres primeros serán elegidos gobernadores y en el cuarto alcaldes.Si el PAN triunfa, se incrementará la fuerza política de Anaya.

El riesgo del divisionismo sigue latente entre los panistas, principalmente en aquellos que repudian al ex presidente Calderón y su grupo.

PUNTOS SUSPENSIVOS… La familia Yunes va por todo el pastel político en el estado de Veracruz. El senador Fernando Yunes Márquez, informó que pedirá licencia para contender por la candidatura a la alcaldía del puerto de Veracruz, por el Partido Acción Nacional (PAN). El papá de Fernando es el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares. Otro de la parentela que disfruta del “hueso” es el presidente municipal de Boca del Río. Por cierto, Yunes Linares no cumplió la promesa de encarcelar al delincuente Javier Duarte, quien le antecedió en el poder. El actual gobernante se conforma con los rescates millonarios como pago de los saqueos al erario perpetrados por el prófugo Duarte. Pobres veracruzanos, tan lejos de Dios y tan cerca de los políticos… Los magistrados y muchos políticos no entienden nada de lo que es sensibilidad política. En general se cierran mentalmente y rechazan cualquier gesto de comprensión a los millones de pobres. Debido a los programas de austeridad planteados por el gobierno peñista, es necesario apretarse el cinturón. Darle sentido al dinero público que ahora se malgasta en sueldos privilegiados que obtienen todos los abusivos, que pululan en los tres poderes de la nación: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En el Instituto Federal Electoral, se acordó reducir un diez por ciento de los fabulosos sueldos de los consejeros y uno de éstos, Benito Nacif, impugnó ante las autoridades correspondientes la rebaja a su salario, porque está dentro de la legalidad lo que gana. En la misma condición se encuentran los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que se negaron a reducir su sueldo. ¿Cómo se les hará entender a esos funcionarios que se trata de un gesto de solidaridad con más de 53 millones de pobres que tiene México? No, esos funcionarios tienen asegurado su forma de vivir y lo que ocurra en su alrededor no les importa. Siempre vivieron en la mezquindad y no se ve que quieran salir de ella.

aco2742@hotmail.com