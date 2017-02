La candidata lidera nominaciones en los Premios TvyNovelas

En su segundo año como productor del evento, Memo del Bosque asegura que el reto es devolverle credibilidad a los premios y darle al público lo que se merece

Arturo Arellano

Los Premios TVyNovelas fueron en su momento uno de los eventos más esperados por el público televidente mexicano en el año, sin embargo, con el paso del tiempo, el interés en los mismos disminuyó e incluso la credibilidad en estos ya no fue la misma. Ahora, con Memo del Bosque en el timón de la producción por segundo año consecutivo, es ese justamente el reto, recuperar lo perdido. También se dijo que la La candidata lidera nominacioneslu para los premios TVyNovelas. Esta ocasión los premios se realizarán en Televisa San Ángel, el 26 de marzo y no habrá mayor juez que el público, por lo que las votaciones para cada categoría ya están abiertas y están disponibles en www.premiostvynovelas.mx.

En conferencia de prensa con la presencia de Memo del Bosque, productor del evento; y Odalys Ramírez, Cristian de la Fuente y Maite Perroni (esta última sólo por Skype), quienes se que se encargarán de la conducción de los premios, se ofrecieron detalles al respeto. De entrada Del Bosque dijo: “lo que sucedió a nivel ejecutivo es que tuvimos que concentraranos en las categorías, ahora hay claramente categorías destinadas a telenovelas y otras a series, debíamos clasificar en esa parte, porque de ahí en fuera las categorías son las convencionales, empero, había que añadir a las series, porque es un contenido que ha incrementado considerablemente y de igual manera merecen ser reconocidos, equipos, actores, todos”.

Destacó que su primer interés es “que tengamos un evento de gran calidad, que se vea bien, que esté bien ensayado, que regrese la credibilidad y el glamour que se tenía hace años. En la parte musical estamos buscando que sea maravillosa y que se le dé al público lo que necesita, de hecho ya estamos en pláticas con Luis Fonsi, José Manuel Figueroa y otros, pero aun estamos en la construcción para que sea algo impecable. Hace un año en lo que se refiere a la comedia, se logró tener juntos a Adrián Uribe, Adal Ramones y Omar Chaparro, seguramente este año los tendremos también porque fue un gran acierto”.

Señaló en cuanto a datos especificos de votación que “El año pasado entraron cerca de 14 millones de votos, lo cual es una gran señal de que vamos bien, porque para mi la transparencia es importantisíma, porque desde un principio yo no quería que se borrara un nombre y se pusiera otro solo porque si, a mi me choca eso, estoy e contra de ello, así que para ello viene una empresa especializada que dará legitimidad a este evento, para que sea todo claro y objetivo, que tanto actores, como el publico confíen, ese es el gran reto”. En tanto Cristian de la Fuente anunció que el portal www.premiostvynovelas.mx ya está disponible con todas las categorías, listo para que la gente ofrezca su voto en cada una de ellas, cabe mencionar que solo se podrá realizar un voto por hora, en cada categoía, por lo que se deberá estar muy al pendiente del portal para ayudar a tu artista favorito o programa a hacerce del galardón.

Sobre los premios especiales dijo, “sí hay un premio, pero me gustaría más que sea sorpresa y no está dentro del concepto de anteriores ediciones, no es a trayectoria ni mucho menos, es algo, sí especial, pero diferente”. Maite Perroni , por su parte, dijo a través de una llamada Skype “me siento muy honrada de que se me tome en cuenta para estar conduciendo este importante evento, gracias a Memo del Bosque a quien quiero mucho y a mis compañeros con quienes me dará mucho gusto compartir esta experiencia. Siempre es importate seguir reconociendo el trabajo de quienes hacen entretenimiento”, concluyó.