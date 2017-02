Billy Elliot, extraordinaria producción

Luego de un año de trabajos y preparativos se estrenó la producción más importante hasta ahora en la trayectoria de Alejandro Gou

Arturo Arellano

Luego de varios años de constante batalla para lograr los derechos de “Billy Elliot: el musical”, este 2017 por fin Alejandro Gou y su equipo de producción pueden hacer su sueño realidad: montar la espectacular obra en México. Y lo hacen echando la casa por la ventana, pese a que sí se vieron afectados por las variaciones en el precio del dólar, no echaron marcha atrás y ofrecen al público una de las ofertas teatrales más importantes del año. Las pretensiones de este equipo son permanecer en cartelera por tres años mínimo, sin embargo esto lo decidirá el público con su asistencia al Centro Cultural Teatro 2, donde se estrenó y donde residirá con funciones de miércoles a domingo.

Para su función de estreno, se vivió un lleno total, en el que el público fue testigo de esta historia producto de más de medio siglo de enfrentamientos sociales, politicos y laborales, entre los obreros de las minas de carbón en el Noroeste de Gran Bretaña, sindicatos y líderes sociales, contra las autoridades del gobierno inglés. Es en medio de este caos que se encuentra la inspiradora vida de un niño que debe no conforme a lo anterior, tambén debe lidiar con estereotipos, etiquetas y frustración, él es Billy Elliot, que tal vez por la herencia, inspiración y tradicion de este grupo de mineros que luchan con pasión, por no someterse a la injusticia, se determina a defender sus sueños. No es el box, sino el baile lo que hace soñar a nuestro protagonista que sera encarnado en sus diferentes funciones por cinco talentosos pequeños mexicanos: Mauricio Arriaga, Aarón Márquez, Ian Gonzalez, Jesús Trosino y Demián Ferráez.

Los cinco pequeños estuvieron presentes en esta función de estreno, quizá no todos en el escenario pero sí para platicar con los medios durante la alfombra roja. Mauricio Arriaga se dijo emocionado y nervioso “nunca pense ver a tanta gente en un solo lugar para vernos actuar, lo crees hasta que ya llega el día, pero si me da un poco de nervios. Hemos ensayado mucho y nos hemos hecho buenos amigos”, reconoció y agregó que “nos ayudamos entre nosotros siempre”.

En tanto Demián negó que les quedará mucho tiempo para jugar “no hacemos travesuras, solo a veces (risas), pero es que nos divertimos mucho, este es nuestro sueño y lo cuidamos mucho”, señaló.

Cabe destacar que el elenco incluye grandes celebridades como Hernán Mendoza, Anahí Allué, Laura Luz, Norma Lazareno, entre otras estrellas, pero uno que sobresale por su experiencia y éxito en el formato de musical es el talentoso canadiense David Álvarez, Ganador del Premio Tony en 2009 por su actuación en Billy Elliot de Broadway y que ahora se incorpora al reparto de la obra en México. Este a su paso por la alfombra comentó “estoy feliz de estar en el elenco de Billy Elliot, es una gran experiencia de la que he aprendido que hay en México mucho talento, los niños son increíbles y tienen una gran calidad artística, yo les invito a disfrutar cada función, porque cuando llega el momento de que se termine, extralas el escenario, la historia, a tus compañeros. Billy Elliot es algo increíble, que todos debemos disfrutar”.

En tanto Alejandro Gou, productor de la obra explicó que “nuestra intención es quedarnos mínimo tres años en cartelera, es lo que se necesita para recuperar la inversión, el alza del dólar nos afectó, pero no quisimos abandonar el barco, entonces aquí estamos e invitamos a la gente a que disfrute de este gran esfuerzo”.

Billy Elliot, el musical se presenta en el Centro Cultural Teatro 2 con funciones los miércoles y jueves 20:00 horas, viernes 20:30 horas, sábados 17:00 y 20:30 horas, domingos 13:00 y 17:30 horas.