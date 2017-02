El problema no es la corrupción, sino la impunidad

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La revisión de la Cuenta Pública 2015 por parte de la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación en San Lázaro, sirvió ayer para que algunos diputados expresaran su hartazgo respecto a la falta de castigo a corruptos.

De entre todos los participantes, podríamos retomar la intervención del veracruzano Gonzalo Guízar Valladares, Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios quien resumió de la siguiente manera el sentir de otros legisladores.

Guízar indicó que es tiempo de que los diputados federales intervengan directamente en la revisión de presupuestos y en la acción de denunciar desviaciones y corrupción hasta propiciar su castigo.

“Así como nosotros autorizamos el presupuesto del gasto público federal, tenemos la facultad, la obligación, el derecho de fiscalizar el gasto público, ya no sólo federalizado, como decía Luis Maldonado, nuestro presidente, sino también vía participaciones.

“Es un tema de avanzada, yo creo.

“Hay que revisar no anualmente, ni a toro pasado, sino de entrar en cualquier momento, ya sea por denuncia ciudadana o un simple aviso de alguna autoridad…

“Es necesario que la Cámara de Diputados pueda intervenir ya sea vía la Auditoria Superior de la Federación o a través de comisiones… sería intolerable que se volviera a repetir el caso de Javier Duarte en Veracruz.

“Sobre todo, cuando a todos los diputados y el país entero nos consta que el Auditor nos avisó con mucho tiempo de lo que estaba ocurriendo ahí.

“¿Y qué pasó?

“Que, del cien por ciento de las denuncias presentadas por la Auditoria Superior, derivadas de la fiscalización, apenas se sancionó al 5 por ciento. Es decir, prevaleció la impunidad.

“Entonces el problema no es tanto la corrupción sino la impunidad. Lo que se tiene que hacer es sancionar a los corruptos, con castigos ejemplares.

“Sólo así se podrá convencer a los servidores públicos que manejan, que custodian recursos públicos, de que el sistema político de rendición de cuentas, de transparencia, tiene eficiencia y eficacia en México.

“Aquí la impunidad se convierte en un premio para los corruptos. No puede ser.

“La impunidad debe acabar en México.

“Estamos hartos, los ciudadanos están hartos, hartos de la corrupción y la impunidad. ¡Ya basta! No puede existir la corrupción y mucho menos la impunidad.

“En lo personal considero que todo sistema democrático, de avanzada, debe ser medido directamente, proporcionalmente, a su eficiencia y eficacia que tengan sus mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas.

“No podemos jactarnos nosotros, como país, de ser una democracia de avanzada, si nuestros mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, son mera simulación.

“Es momento de que todos, unidos, dejemos atrás la simulación y hagamos justicia y metamos a la cárcel a los corruptos, desde el más relevante al más modesto de los funcionarios… no sólo a los más sencillos

“Siempre van con los más humildes mientras los más altos siguen disfrutando, gozando de sus pillerías… estamos cansados, estamos hartos”, concluyó.

PAN VA A FONDO

El coordinador de los diputados del PAN, el michoacano Marko Cortez, explicó ayer en San Lázaro la iniciativa de reforma política que impulsará su partido y que fue presentada un día antes en el Senado.

¿Qué es lo que estamos proponiendo?, preguntó, y respondió:

“En primer lugar. La reducción de 100 diputados federales, 60 de mayoría y 40 de representación proporcional, a fin de mantener el equilibrio entre mayorías y de representación proporcional 60-40 que existe actualmente, y que en el Senado de la República sólo queden los 64 de mayoría y los 32 de primera minoría, para que no haya sobrerrepresentación…”

Lo otro que propone el PAN, dijo, es legislar para reglamentar la reelección de legisladores y que comenzará a correr a partir del 2018.

Recordó que quienes sean electos el próximo año, tendrán derecho a ser reelectos en el siguiente proceso, pero aún no se establece cómo, ni quiénes.

Explicó que a falta de reglamento no se sabe cómo se va a tramitar en la reelección lo de la paridad de género…

De igual forma el PAN, dijo, va ahora sí a fondo para establecer la Segunda Vuelta en la elección de Presidente de la República y hacia abajo.

“Muchos países la tienen –americanos, europeos–, hay segunda vuelta electoral y funciona, queremos que funcione en México, y que no haya un Presidente más que no sea electo por la mayoría”.

Y también elevar de 3 a 5 el porcentaje de votos para el mantenimiento del registro de partidos.

Todo lo anterior va amarrado a que se reduzca el financiamiento del 50 por ciento el gasto de partidos con base al estado nominal, y 50 por ciento con base a la votación efectiva del ciudadano.

Y además que termine la sobrerrepresentación en el Congreso, que la llamada cláusula de gobernabilidad se reduzca del 8 al 5.

Y, por último, eliminar el fuero.

Es decir, se buscará, dijo, “impulsar una reforma integral” para volver a tener gobiernos representativos y fuertes.

Cortez recordó implícitamente que el último presidente elegido por más del 50 por ciento de los votos fue Carlos Salinas.

De ahí todos han ganado con menos del 50 por ciento: Ernesto Zedillo por 48 por ciento; Vicente Fox, por el 42 por ciento; Calderón, por el 35 por ciento y Enrique Peña Nieto por el 38.

Y eso no puede continuar, dijo.

La gobernabilidad requiere de legitimidad con respaldo popular, y eso lo da la mayoría de votos.

A falta de eso los presidentes logran ahora gobernabilidad a través de pactos y acuerdos.

EL FRACASO DE BARBOSA

Ni modo, de que los hay, los hay y nada ni nadie puede salvarlos de su mala suerte. Uno de estos, es sin ninguna duda el poblano Miguel Barbosa.

Y su pésima suerte va ligada proporcionalmente a su gusto y pasión por el poder y los reflectores mediáticos.

Habilidoso, sin embargo, ha sabido sacarle ventaja a sus posiciones lo cual ha logrado deslindar de sus traiciones. Porque de traidor no lo bajan sus ex compañeros de corriente interna en el PRD, la de Nueva Izquierda, o Los Chuchos, a quienes apenas llegó al Senado dejó plantados para convertirse en un detractor de su ex grupo.

Pero, como dicen, la vida se ha encargado de cobrarle cuentas y es así que, como en el cuento de los perritos, la bancada del PRD en el Senado de la cual es coordinador, en cuatro años de legislatura se ha reducido de 22 a apenas 11.

Y es que Barbosa de alguna forma no pudo retener dentro de su partido a los senadores Alejandro Encinas, Armando Ríos Piter, Mario Delgado, Adolfo Romero Lainas, Rabindranath Salazar, Zoé Alejandro Robledo Aburto, Fernando Mayans Canaval, Benjamín Robles, Sofío Ramírez Hernández y Manuel Merino, quienes luego de abandonar al PRD se han ido o a Morena o al PT o al PRI o a la independencia. Tampoco pudo retener a Martha Tagle, quien entró en suplencia de Alejandra Barrales quien pidió licencia para irse al gabinete de Miguel Ángel Mancera en el gobierno capitalino y luego a la dirigencia nacional del sol azteca.

Hoy están ya apuntados para irse los senadores Fidel Demédicis Hidalgo y Lorena Cuéllar con lo cual de la bancada de 22 sólo le quedarían al empequeñecido coordinador Barbosa sólo 8 senadores, 9 con él.

Así todo indica que Barbosa terminará coordinando sólo a: Luz María Beristaón Navarrete, Angélica de la Peña Gómez, Luis Humberto Fernández Fuentes, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Raúl Morón Orozco, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez y Luis Sánchez Jiménez. Bueno, si es que de aquí a septiembre de 2018 no le renuncian otros más.

