Seguridad interior: mensajes secretos

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Palabras sin pensamientos nunca llegan al cielo.

William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.

Las reformas a las leyes sobre seguridad interior, que instrumentarían un marco legal a la presencia de las fuerzas armadas en la lucha contra los criminales del fuero federal, tienen a loa mayoría de los legisladores confundidos.

Al platicar con senadores y diputados, pocos conocen el contenido de las reformas que en materia constitucional y reglamentaria debería legislarse para evitar que el Ejército y la Armada, se excedan en sus atribuciones, por una parte, y que puedan perpetuarse en la lucha contra el narcotráfico, bandas de secuestradores y extorsionadores en todo el territorio nacional. Parecen secretos, secretísimos de familia de los que todos hablan, pero pocos conocen.

Suplir a las autoridades civiles en acciones policíacas, no es labor del Ejército. Sin embargo, desde la administración de Felipe Calderón, se tomó la decisión ante la incapacidad, pero especialmente por la corrupción, en los cuerpos de seguridad pública civiles en los ámbitos, municipal, estatal y federal.

Otro de los motivos, del que poco se habla, es la autoridad que proyectan ante la sociedad. Esa autoridad hace que se les tema.

Sin embargo, en el debate político y partidista, hay organizaciones que temen que con las reformas legales sobre seguridad interior, se establezcan condiciones para la legalización de “abusos” contra los derechos humanos, en las operaciones castrenses.

En otras expresiones hablan que existe el riesgo de convertir a México en otro Venezuela.

Lo que queda muy claro es la necesidad jurídica de establecer marcos reglamentarios a la actuación de las fuerzas armadas y el eventual regreso de las tropas a sus cuarteles. La soberanía del país, como lo establece el artículo 39 constitucional, debe estar resguardada y las fuerzas armadas son las responsables de garantizarla.

El crimen organizado, con sus tentáculos internacionales, pone en riesgo la soberanía nacional. Por ello, es fundamental el delimitar las acciones del Ejército, Fuerza Aérea y la Marina, en sus actividades fuera de los cuarteles, para la tranquilidad de todo el país.

PODEROSOS CABALLEROS.- Los empresarios alrededor de Andrés Manuel López Obrador, de la franquicia de Morena, no son los “top” del sector productivo del país. Tienen algún peso por sus relaciones familiares, más que por su participación en el PIB del país. No por ello dejan de ser importantes, pero los grandes empresarios mexicanos que son los que mueven el Producto Interno Bruto, quizá puedan simpatizar con el tabasqueño, pero están muy lejos de “jugársela” con él por razones estrictamente de estrategia de negocios. *** Por cierto, la salida de Miguel Torruco del equipo de Miguel Mancera, sobrevino después de varios desencuentros entre ambos. Inclusive, en lo que va del año no hubo acuerdos, ni era recibido por el jefe de gobierno. Lo mejor para Torruco habría sido renunciar hace varios meses para trabajar directamente en el proyecto de AMLO y no ser visto como quintacolumnista en el grupo de Mancera. *** Armando Ríos Piter, un itamita en la izquierda, prefirió salirse del PRD y convertirse en senador independiente. El guerrerense va contra los vicios que tiene el sistema partidista mexicano. *** Es un hecho, materialmente, que Gerónimo Gutiérrez, sea aprobado por el Senado como embajador de México en Estados Unidos. En una reunión con los panistas, los dejó fascinados. Bueno, no hay que olvidar que fue el subsecretario para América del Norte en la administración calderonista. En cuanto a los priístas, no hablar, votarán unánimemente. Ambos grupos parlamentarios encabezados por Fernando Herrera, del PAN; Emilio Gamboa del PRI y Carlos Puente del PVEM, hacen mayoría, en este tema. *** Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, que preside Alejandro Desfassiaux, abrió una nueva oficina en el Estado de México, tras 18 años de operar en esa entidad. *** Siguen los panistas hechos bolas en el Estado de México. Su indefinición sobre su candidato, donde sobresale Josefina Vázquez Mota, les abre boquetes que fortalecen al priísta Alfredo del Mazo.

AL FINAL DE CUENTAS: Fitch Ratings elevó del municipio de Zamora, presidido por Carlos Lugo Godínez, luego de analizar el fortalecimiento continuo de su posición de liquidez ante la disminución del pasivo no bancario y aumento de la caja. Además mostró un desempeño presupuestal adecuado y políticas de endeudamiento prudentes. Son pocos municipios que son reconocidos por estos factores, aunque el aumento en la calificación fue de BBB- a BBB+.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.- En 2017, SAP, una empresa global consultora en aplicaciones empresariales bajo el liderazgo de Rafael Sánchez Loza, se comprometió, a través de diversas iniciativas en alianza con las organizaciones como la Fundación Junior Achievement México, Fundación Educa y Endeavor México a promover mejor educación, generación de empleo y el espíritu emprendedor que impulsarán el crecimiento económico de toda la región. De esa manera, en México, SAP impactó, en los últimos tres años, la vida de más de 28 mil personas.

