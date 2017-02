En busca de un líder

Folclor urbano

Salvador Estrada

La marcha ya marchó y puso de manifiesto que, de acuerdo a expertos, no tuvo “el punch” que se esperaba por la falta de un liderazgo.

El fin de la marcha en el Ángel de la Independencia, cuando los manifestantes debían de cantar el Himno Nacional, no fue lo emotivo que se esperaba. No se entonó a las dos de la tarde, como se había anunciado, sino media hora antes, y “no se enchinó la piel” al entonar las estrofas del himno patrio y la emoción no sacudió las conciencias de los patriotas que esperaban la unidad nacional.

Y, como no fue del éxito esperado, se argumentaron diversas excusas, una de ellas la división que se dio entre las organizadoras; “tú sales del Auditorio y yo del Hemiciclo a Juárez”, pero prevaleció el criterio “falta un líder, un dirigente” que llame a la unidad nacional ante las amenazas de Trup y el descontento de los mexicanos por la política gubernamental.

Pero los manifestantes, ensimismados por la marcha, no se dieron cuenta de que “ya hay muchos políticos que quieren ser líderes, o ya son líderes, pero que no fueron a la marcha para no “causar conflicto”

Andrés Manuel López Obrador, pese a quien le pese, es el número uno, actualmente, en el liderazgo y cada día se fortalece para lanzarse a la grande.

Y otros que se han destapado para ser candidatos presidenciales y si ganan las elecciones ser el líder que se espera como se esperó al “Mesías” Uno de ellos, Rafael Moreno Valle, que quiere salvar al país, como también lo desean ”los destapados independientes”: Jorge Castañeda, Jaime Rodríguez, “El Bronco” y otros más que no tienen muchas posibilidades de ganar como es el caso de Pedro Ferriz, que se siente feliz si se le considera candidato independiente a la Presidencia de la República.

¡Ah! pero también las mujeres destapadas están puestas para alcanzar con el voto el liderazgo social. Entre ellas Margarita Zavala e Ivonne Ortega, la primera del PAN y esta última priísta.

Y para que no se quede fuera el PRD acaba de anunciar su salida de este partido el senador Armando Ríos Piter. También quiere ser candidato independiente a la Presidencia de la República.

Ríos Piter ya anunció que desea conformar un movimiento social que luche contra el modelo de partidos políticos y el dinero que corrompe a la política. México, dice, requiere liderazgo, esfuerzo y dedicación y a mí me encantaría articular ese movimiento que para la ciudadanía significaría algo distinto.

Los destapados ya están puestos para lanzarse a la busca del liderazgo nacional. Ahora sólo falta conocer quiénes son los “tapados de los partidos”. Esta incógnita política se despejará a principios del próximo año cuando lo tapados se quiten la capucha y sean lanzados a la candidatura por sus respectivos partidos Y después de las elecciones quién de todos saldrá victorioso y cuente con el don del liderazgo para lograr la unidad nacional.

Y, como telenovela, se anunciará “México en busca de un líder”.

