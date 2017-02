El XV Aniversario del Cocktail de la moda apuesta por México y sus mujeres

El evento convoca personalidades de la moda, espectáculos, política, cultura y socialité para convivir y ayudar a una causa común, en está ocasión la mujer indígena

Arturo Arellano

Cocktail de la moda es un evento único, que da la oportunidad a talentosos diseñadores y marcas de exponer lo mejor de sus colecciones, pero a su vez colabora de manera filantrópica con diversas asociaciones civiles logrando cumplir con un objetivo social, en está ocasión empresarios de Zapatos Paris Hilton y Boulevard, se unen para regalar zapatos a mujeres indígenas mexicanas, diseñados especialmente para sus necesidades. Por otra parte el evento reconoce el talento y trayectoria de diferentes mujeres, anteriormente a reconocido a Fernanda Tapia, Carla Estrada, María Victoría, entre otras y en está ocasión su premio será para Talina Fernández. El evento se llevará a cabo este lunes 20 de febrero en el Hotel Marquis Reforma.

Para dar detalles al respecto, Pedro Montiel, director del evento concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN “Estamos llevando a cabo este coctel, porque celebraos el quince aniversario del evento, una de las plataformas más importantes de moda en México, es el único evento que se ha realizado ininterrumpidamente, en cada temporada. Es todo un espectáculo, la entrada es gratuita, no se vende nada, es para que la gente disfrute, lo que si es que los boletos se manejan a través de las marcas que participan, se regalan en redes sociales. Es una experiencia, no solo veras un desfile de modas, sino un show musical, premios, regalos de las marcas, creo que a diferencia de otras plataformas de moda a nosotros nos gusta convivir. Esta por ejemplo el Fashion Week, que debo reconocer es el primero, el mejor evento de moda, pero el mío es el segundo y la diferencia es que en el mío se convive con la gente”.

Adelantó que “Vamos a hacer un homenaje a la dama del buen decir, Talina Fernández, eso nos tiene contentos, tratamos de homenajear a alguien que destaque, no solo por su manera de vestir sino por su trayectoria, gente que el pueblo mexicano y el medio artístico la quieren”. Explicó que “Es importante hablar de moda, porque realmente se ha manejado que cuando se habla de diseñadores, es solo para la ropa, pero no, la moda es un estilo de vida, también se cree que solo es para gente de dinero o determinado tipo de cuerpo, pero nosotros rompemos con eso, mostramos marcas al alcance de cualquier bolsillo y ropa para cuerpos reales”.

Agregó que Price Shoes, que es una de las marcas presentes, por ejemplo, “ofrece productos de excelente calidad a precios súper accesibles, de hecho he grabado cosas con ellos y la gente de mi equipo no puede creer los precios, se quedan a comprar, zapatos, blazers, sacos, de eso se trata, porque la moda es para todo tipo de gente, es solo el hecho de querer sentirte y verte bien”, en relación a los diseños dijo “Generalmente las modelos son mujeres talla cero, delgadas y altas, cuando el prototipo del cuerpo mexicano, no es ni tan alto, ni tan delgado, así que metimos modelos talla plus, vas a ver desde delgaditas hasta más llenitas”.

Aclaró que si bien contarán con el lanzamiento de la nueva Colección de Zapatos de Paris Hilton, también es una manera de promover lo hecho en México “Ella estuvo hace poco en México presentándolos, y la nueva colección la vamos a presentar en este coctel. A partir de ahora seremos un evento con causa, pues Paris Hilton y un empresario de la marca Boulevard, se han unido para invitar a usar el hashtag #vestirporlamujer, de modo que por cada persona que lo ponga, el empresario va a regalar un par de zapatos, para calzar a la mujer indígena, es un zapato especial, diseñado para ellas, con diferentes telas y suelas, porque no es lo mismo el pie de una mujer de la ciudad que una mujer indígena”. Aclaró también que “Es impulsar productos mexicanos y hechos por mexicanos, la línea de París Hilton, se manufactura en león por manos mexicanas”.