AMLO miente y acusa a fuerzas armadas sin sustento

Consensos y disensos

Mario San Martí

Populismo, la bandera del tabasqueño

Visión corta en materia de seguridad en su proyecto de nación

El uso de un helicóptero en el enfrentamiento con criminales la semana pasada, en el que murió un líder del grupo criminal de Los Beltrán Leyva en Nayarit fue para generar una ventaja operativa, señalaron los mandos de las fuerzas armadas de México y también con lujo de detalle relataron el operativo donde participaron elementos de la Marina.

Sin embargo, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no coincide con la versión oficial, y habla de una masacre contra menores y pide que se aclare “por qué ordenan masacrar a seres humanos como sucedió recientemente en Tepic, Nayarit”, al tiempo de lanzar en su cuenta de Facebook un “¡Alto a la guerra!”.

El cuestionamiento de AMLO, sin duda, responde más a un interés de índole político que a una postura que tenga que ver con una realidad, ya que no hay indicio alguno de que el operativo militar referido haya muerto algún menor de edad y tan no hay tal información que el tabasqueño ha matizado su postura y ahora habla de jóvenes de menos de 30 años.

De manera oportuna, los titulares de la Marina y de Gobernación, han atajado con responsabilidad esa versión que de manera ligera e irresponsable externó en el terreno político el oriundo de Macuspana en el sentido de que en el operativo de Nayarit se masacraron inocentes.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que no permitirán oportunismos políticos en un tema tan sensible como lo es la seguridad en el país. “No se puede justificar a los criminales diciendo que mataban y secuestraban por falta de oportunidades”, señaló Osorio.

El titular de la política interna del país consideró que son tiempos difíciles en materia de inseguridad y que en ese contexto no se debe regatear el reconocimiento a las fuerzas armadas por su acción patriótica ni para debilitar su función. Comentó sobre el operativo que tuvo lugar la semana pasada en Nayarit y afirmó que “sin duda fue una acción fuerte, firme, del Estado mexicano” contra “criminales de alta peligrosidad que, por cierto, portaban armas de alto poder y eran responsables de homicidios, secuestros, extorsiones y, por supuesto, del tráfico de drogas”.

El secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, tampoco dejó pasar el tiempo para responderle a AMLO. Y aprovechó para hacer una detallada descripción de los hechos del jueves en Tepic para evitar que esa desinformación de la que gusta utilizar AMLO con fines políticos siguiera creciendo.

El almirante sostuvo que el uso del helicóptero en el operativo no representó un uso excesivo de la fuerza, pues usaron la necesaria y escalaron el volumen de fuego en función de los hechos. Fue para demostrarle al grupo delictivo, dijo, que había con qué quitarles el lugar preferente que tenían en el inmueble (la azotea) y desde el cual dispararon a marinos.

No obstante lo anterior, en una gira por el Estado de México para respaldar a la precandidata de Morena a la gubernatura, López Obrador calificó el operativo como una masacre, pues, afirmó, los presuntos delincuentes debían ser detenidos, y en cambio fueron abatidos como si se tratara de una guerra.

Así se las gasta el candidato presidencial de Morena, la mentira y el discurso fácil son su mejor bandera ante las dificultades que vive el país, tal vez en esa visión él habría preferido que Ejército y Marina hicieran presencia en este tipo de operativos contra la delincuencia acompañados de ramos de flores y con una solicitud por escrito para ser entregada en mano a los malhechores con la leyenda de “ríndanse”, eso mientras los infractores habrían dado respuesta con ráfagas a mansalva a las fuerzas armadas.

Qué lástima, por cuestiones de lucro político, AMLO se pone del lado de los delincuentes y en ese interés acude una vez más a la mentira, eso en lugar de propuestas serias en la materia.

En su proyecto de nación, en lugar de proponer acciones de seguridad pública, Andrés Manuel argumenta que lo que hay que hacer es impulsar programas sociales, idea que por supuesto no se sustenta en datos reales pues los pobres no se hacen necesariamente delincuentes y los delincuentes no son necesariamente los más pobres.

Por lo demás, no es la primera vez en que AMLO acude al expediente fácil de la mentira o el discurso fácil para ganar terreno en sus propósitos políticos, ni tampoco la última donde rectifica su discurso luego de sus ocurrencias.

Mentiras ha expresado muchas y para muestra un botón: Hace dos años, hizo circular un mensaje y aunque en el contenido mismo se especificaba que se trataba de un rumor, éste tuvo el interés de los usuarios de las redes sociales. Sin escrúpulos, soltó el siguiente texto: “Existe el rumor de que EPN está enfermo. Ni lo creo, ni lo deseo. Pero es una buena salida para su renuncia por su evidente incapacidad”. Obvio, se trató de uno de sus acostumbrados infundios.

En cuanto a detractaciones, no hay que olvidar su postura reciente ante la reforma rducativa. Luego de casi cuatro años de gritar a los cuatro vientos la urgencia de derogarla, hoy plantea ésta “no se puede derogar, sería la claudicación del gobierno. Se tiene que revisar”. Así se las gasta el “Peje”.

