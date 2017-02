Desde México conquistará “Viacom” Centroamérica

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

Eduardo Lebrija, vicepresidente senior y director general de Viacom Américas-México, Centroamérica y el Caribe, nos comentó su ambiciosa expansión desde nuestro país, precisamente hacia las naciones centroamericanas.

Por ello, Viacom International Media Networks (VIMN) presentó para Centroamérica su Upfront “La fuerza de Viacom”, con los éxitos de la empresa, así como la nueva oferta de programación para 2017 de sus marcas globales: Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Nick Jr., Paramount Channel y Vh1.

La compañía continúa con un fuerte compromiso en la producción de contenido original en la región. Reitera su estrategia para liderar el mundo multiplataforma con productos lineales, no-lineales, móviles, sociales y eventos en vivo.

“Seguimos con un crecimiento sostenido en la región México, Centroamérica y el Caribe y para este año, tenemos una programación donde las producciones originales tienen un papel preponderante, gracias a que siguen teniendo un éxito creciente y constante a nivel multiplataforma. Esto demuestra la fuerza de cada una de las marcas de Viacom, ya que además de que somos dueños de nuestros contenidos, abarcamos todos los targets y proponemos continuamente contenidos creativos e innovación de formatos que es lo que buscan nuestros socios comerciales”, comentó Lebrija.

“En Viacom innovamos y adaptamos nuestras estrategias de acuerdo con las nuevas necesidades de consumo de las audiencias. Ofrecemos a todos nuestros clientes exitosos productos, que considera un enfoque multiplataforma, que va de lo lineal a lo no lineal, para así poder generar un impacto 360° que sea atractivo para el target”, añadió Adrián Peregrino, vicepresidente de Ventas Publicitarias de Viacom México, Centroamérica y el Caribe.

MTV tendrá en 2017 más de 430 episodios de contenido original y 300 nuevos episodios de hits internacionales. Habrá nuevas temporadas de Acapulco Shore, MTV Super Shore y Ridículos MTV. Ofrecerá acceso a eventos de música y cultura pop, como la quinta edición de los premios MIAW en México y transmisiones en vivo de los Movie Awards, VMA y EMAs. MTV llega a 53 millones de hogares en América Latina y Brasil. Cuenta con más de 12 millones de seguidores en redes sociales.

Nickelodeon tiene preparado para 2017, más de 160 episodios de contenido original. Estrenará dos producciones regionales en formato de tiras diarias: Fórmula A y Heidi bienvenida a casa. Emitirá 650 nuevos episodios de shows internacionales: School of Rock, Henry Danger, Game Shakers, Loud House y Bob Esponja.

Nickelodeon llega a más de 53 millones de hogares en América Latina y Brasil. Tiene 15 millones de personas en redes sociales.

Como parte de la fuerza de Viacom, también se encuentran Comedy Central, Paramount Channel y la recién integrada cadena de televisión número uno en Buenos Aires, Argentina: Telefe.

Viacom International Media Networks Américas, una unidad de Viacom Inc. (NASDAQ: VIAB, VIA), es propietario y opera el portafolio de marcas de entretenimiento de la compañía, que incluyen MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Paramount Channel, Vh1 y sus respectivas propiedades en América Latina (incluyendo Brasil). Además, el portafolio incluye Tr3s en Estados Unidos, el cual se enfoca en una amplia audiencia de estadounidenses hispanos, y los acuerdos de programación de VIMN en Canadá con Corus Entertainment para Nickelodeon y Bell Media para MTV y Comedy Central. El nuevo esquema de negocio multiplataforma de la compañía incluye a MTVNHD y RED Viacom en Latinoamérica, como así también VH1HD en Brasil. VIMN en Latinoamérica, Estados Unidos hispanohablante, y Canadá también llega a un creciente número de consumidores conectados digitalmente, a través de sus sitios web.

En tanto, dentro de la industria del entretenimiento y para quienes siguen la zaga Star Wars, Disney y Lucasfilm anunciaron ayer Star Wars Force Friday II, un evento global de fans que celebra el lanzamiento de todos los nuevos productos inspirados en la muy esperada película STAR WARS: THE LAST JEDI, que llegará a los cines en diciembre de este año. Juguetes, artículos coleccionables, libros, prendas y otros ítems estarán disponibles para la venta desde las 12:01 a.m. del 1 de septiembre próximo, y diferentes tiendas del mundo abrirán sus puertas para sumarse a la celebración de Star Wars durante todo un fin de semana.

Fans de Star Wars en todo el mundo se sumaron a la iniciativa Star Wars Force Friday en 2015, y cientos de miles de ellos se presentaron en las tiendas a la medianoche para ser los primeros en conocer los productos de STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA. Los juguetes de la nueva línea fueron revelados a través de una transmisión online en vivo que duró 18 horas, se desarrolló en 15 ciudades de 12 países y atrajo millones de visitas en YouTube. Los fanáticos se unieron a la conversación en las redes sociales para compartir sus experiencias: los posteos utilizando el hashtag #ForceFriday tuvieron casi 3 mil millones de impresiones en Twitter.

Los detalles de cómo pueden participar los fans serán revelados cerca del evento, pero el lanzamiento mundial incluirá nuevas tecnologías y mitología de Star Wars para crear una experiencia única para los fans. Al igual que en 2015, los productos de STAR WARS: THE LAST JEDI permanecerán en secreto hasta Star Wars Force Friday II, de modo de mantener la sorpresa para los fans. Además de presentar nuevos personajes de la película en formato de juguetes, la línea está inspirada en el éxito de productos como Sphero’s BB-8, que presenta más tecnología innovadora para dar vida a los personajes y las historias de la película de formas únicas.

Se reveló, además, un primer vistazo al envoltorio de productos de STAR WARS: THE LAST JEDI, que presenta a los principales héroes Poe Dameron, Rey y Finn. El trío de héroes aparecerá en el packaging de Star Wars a partir del 1 de septiembre de este año.

Los fans pueden conocer todas las noticias y detalles acerca de los eventos de Star Wars Force Friday II en StarWars.com. y unirse a la conversación en redes sociales utilizando el hashtag #ForceFridayII; pero lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de HORA 14.

