Un tranvía llamado deseo llega al Helénico

Se presentará a partir del 3 de marzo con Mónica Dionne, Marcus Ornellas, María Aura y Rodrigo Murray

Asael Grande

Iona Weissberg, en colaboración con Aline de la Cruz, dirige la puesta en escena de Un tranvía llamado deseo, de Tennessee Williams, obra clásica del teatro estadounidense, galardonada en 1948 con el Premio Pulitzer, y que a partir del próximo 3 de marzo se presentará en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, con un elenco conformado por Mónica Dionne (quien dará vida a Blanche Dubois), Marcus Ornellas (representa a Stanley Kowalsky), María Aura (interpreta a Stella Dubois, y Rodrigo Murray (quien encarna a Harold Mitchell.

En conferencia de prensa, Weissberg dijo que “Un tranvía llamado deseo, la planeamos realizar hace cinco años, el teatro clásico, a veces se clasifica en México como teatro de arte, pero a veces no engancha al público en general, y una de nuestras metas principales es hacer un Tennessee Williams que enganche al público, y Un tranvía llamado deseo, es la obra más representada del canon dramatúrgico norteamericano, por otro lado, una de las cosas que platicamos mucho, es que esta obra es muchísimo más perversa de lo que generalmente se representa, es un mundo muy depravado, que generalmente se presenta en una perspectiva muchísimo más lírica, y lo que estamos tratando de hacer es cómo se ven estos problemas psicológicos y problemas de personalidad a principios del siglo XXI”.

Por su parte, la actriz María Aura, comentó: “aparte de estar muy contenta y muy emocionada de poder ser parte de un proyecto tan importante, con gente que admiro y respeto, creo que para cualquier actriz o actor, poder ser parte de Un tranvía llamado deseo, es un sueño hecho realidad, pero también es una responsabilidad muy grande, y por eso hemos estado trabajando, es una obra en la que todo el mundo tiene una opinión al respecto, todo mundo tiene una referencia de esta puesta en escena, han sido muchos meses de trabajo”.

Finalmente, Rodrigo Murray, manifestó: “me entusiasma principalmente ser parte del elenco de esta obra, me entusiasma volver a trabajar con las directoras (Iona Weissberg, Aline de la Cruz), con las que hicimos un clásico también contemporáneo como Madre coraje y sus hijos, y qué maravilla poder trabajar en una obra que convoque también a aquellos que nunca han visto Un tranvía llamado deseo, me refiero casi a toda la juventud, lo que hacemos es ponernos en el escenario y ponernos ante la crítica del público, me entusiasma volver al Teatro Helénico”.

Considerada una de las obras más importantes de la literatura estadounidense, Un tranvía llamado deseo, cuenta la historia de Blanche DuBois, una dama sureña con delirios de grandeza, refugiada en un mundo inventado, presumida, altanera y desequilibrada, y Stanley Kowalski, su rudo cuñado, miembro de la clase inmigrante proletaria, que en esos tiempos incrementaba su influencia y determinación en la sociedad estadounidense.

Un tranvía llamado deseo se presentará a partir del 3 de marzo, y hasta el 30 de abril, en el Foro La Gruta (Av. Revolución #1500, Col. Guadalupe Inn), los días viernes a las 20:30 horas los sábados a las 18:00 y 20:30 horas, y los domingos a las 18:00 horas.