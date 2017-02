Javier Calderón “El Valentino” regala a sus fans Abrazos y besos

Después de una intensa gira de promoción preparará una serie de conciertos en ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México

Asael Grande

Productor, compositor y músico de artistas como Aleks Syntek, Yuridia, RBD, Espinoza Paz, Julión Álvarez, Alfonso André, entre otros, Javier Calderón “El Valentino”, se encuentra de promoción de su sencillo “Abrazos y besos” y sobre esto, platicó en exclusiva con DIARIO IMAGEN: “vamos a sacar un nuevo video que se llama “Abrazos y besos”, que lo hicimos los ‘domingos de bicicletas’ en Reforma, “El Valentino” es mi primer disco solista, me siento muy satisfecho con lo que hice, con esta historia larga de estar haciendo discos para tantos artistas, entonces para mí es un proceso muy distinto el tomar decisiones, para mi personaje, aunque pues era obligado, porque siempre he sido músico, desde los once años, y he tenido tanta variedad de géneros dentro de mi trabajo, que me viene muy natural hacer este proyecto de “El Valentino”, porque tiene una mezcla de todo, de repente es rock, o cumbiero, de repente tiene balada latina, de repente es más ranchero, es una salsa muy interesante lo que está pasando ahí, entonces tomar esas decisiones para mí sólo y mezclar tantas cosas, tanto aprendizaje, ha sido toda una experiencia”.

Amante de la música desde niño, Javier Calderón incursiona en el mundo de los sonidos y silencios por primera vez con un proyecto solista: “El Valentino”: “tengo invitados de gala, tengo a Alfonso André, que yo toco con él la guitarra en su banda de solista, m grabó dos rolitas, dos tocando percusiones, y otra cantando (Canto del bracero), en otras dos rolas está Sabo Romo, luego están los hermanos Arreola (Alonso y Chema), amigos míos de años, también está Marc Monster (voz adicional en la canción De una vez por todas), de Agrupación Cariño, casi todos ellos están la rola de Canto del bracero, que es uno de los pocos covers que estoy tocando, es una rola que cantaba Pedro Infante en los años 50, y tristemente es una rola que sigue vigente por todo lo que está pasando en la cuestión migratoria, es una invitación afectiva a los mexicanos que están del otro lado, o a los que pretenden irse”, comentó “El Valentino”, quien en su primer álbum, mismo que promocionará en Guatemala: “esto es un compendio de canciones que tenía yo guardadas, yo defino como ‘música mexa, hay rolas de rock, charrocanrol, , ranchero de repente suena a un tributo mío hacia la música jarocha, hay blues, tiene tantas cosas, porque recibo toda esa influencia”. Javier Calderón ofrece en su disco solista un sonido que no es rock, cumbia, ranchero ni tampoco country, sino una mezcla de todo lo que lo ha formado musicalmente.