Jorge “Coque” Muñiz apuesta por el amor y los valores

El cantante se presentará este sábado 18 de febrero en el concepto de Cabaret Lunario, donde se hará acompañar de su hijo Axel Muñiz

Arturo Arellano

Consolidado como uno de los cantantes más consentidos y carismáticos de la escena musical nacional, Jorge “Coque” Muñiz se perfila para presentarse este sábado 18 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional, bajo el formato Cabaret Lunario, en el que pretende cantar gran parte de sus éxitos y no sólo eso, sino contará con la compañía de su hijo Axel en algunos de ellos.

Los espectáculos del querido “Coque” Muñiz, no son sólo canciones, pues siempre tiene algo especial para la gente, entre chistes y mensajes, apuesta al romance, al amor y a los valores, sobre todo de la familia, por lo que pretende hacer también una reflexión, inspirada en las tres generaciones musicales de su apellido.

Para ahondar en el tema, “Coque” concedió amablemente una entrevista para las páginas de DIARIO IMAGEN, en la que comentó: “es un lugar muy bonito con los ingredientes perfectos para que el público la pase bien, trataré de balancear y que sea un show en el que el público se ría, cante con nosotros, se sienta integrado y para ello debo lograr un espectáculo en confianza, que se vea y se escuche bien, pero lo más importante, es que se vayan contentos”.

Agregó: “mi hijo es parte del show, entrará cuando hay una parte en la que hablamos de la familia, después se queda solo y finalmente retomo el espectáculo. Hacemos una cosa de dos generaciones con nuevos compositores, se hace una comparación generacional y es algo muy bonito, porque seguimos hablando los mismos temas, el amor y la admiración a la mujer, nuestra música desde mi viejo está en esa onda, amor, respeto y cariño a la mujer, desde la abuela, hasta la nieta”.

Reconoce que el hecho de tener a su hijo con él “me da más miedo, porque yo quisiera ser el público, para aplaudirle, gritarle, pero yo no soy, y cuando estoy cerca de él y quiero hacerle un comentario, sé que lo único que voy a conseguir es herirlo o sacarlo de onda, por eso, mejor trato de que él sienta y le dé a las cosas, el valor que tienen y lo tengo que entender, él es diferente, y que si yo supiera que si me tiro y me bajo el pantalón, le van a aplaudir más, lo haría, pero no es así, el aplauso se lo gana él solito”.

Nos confiesa que de cada show “yo me quedo primero con una gran soledad, cuando se cierra la puerta, yo me meto al baño y estoy esperando a alguien en el camerino, porque siento que ha pasado todo muy rápido, trato de revivir en muy poquito tiempo los momentos más bonitos o más difíciles, para encontrar si mi fórmula de sacar adelante un aplauso fue buena. Es algo muy extraño y necesito comentarlo con alguien, casi siempre está mi esposa o mi hijo, me gusta que me digan la verdad, aunque el juez más severo eres tú, porque pueden decirte que estuvo buenísimo, pero vas a descansar, cierras la puerta de tu cuarto y apagas la luz, esa almohada es un juez implacable que te hace ver que dejaste de hacer, si no diste el cien, pero cuando te dice que sí lo hiciste, es algo muy hermoso, porque no se pueden grabar los aplausos, ni las miradas, la emoción de una señora cuando pasas junto de ella y te sonríe, esas son cosas que yo valoro mucho”.

Si bien “Coque” Muñiz es un personaje que ha pisado todo tipo de escenarios, con humildad comenta que “me falta mucho qué hacer y aprender, hablando de lo artístico quisiera crecer en producción. En mayo entro a grabar disco nuevo con el maestro Avendaño, estamos en la selección de las canciones, quiero que sean temas inéditos, de compositores nuevos, ojalá que encuentre más baladas que boleros, le voy a echar ganas para ello”.

Jorge “Coque” Muñiz presentará su Cabaret Lunario este sábado 18 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional.