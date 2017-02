Inician rodaje de Una mujer sin filtro

La película es protagonizada por Fernanda Castillo y será una comedia para invitar a la gente a la honestidad; también participan en el elenco Mara Escalante, Flavio Medina, Alejandro Calva, Sofia Niño de Rivera y más

Arturo Arellano

Con la industria del cine mexicano creciendo por buen camino, se prepara el estreno de “Una mujer sin filtro”, una nueva cinta, cuyo propósito es invitar a la gente a reflexionar, a ser honesta consigo misma, a través de una divertida comedia, la cual estará protagonizada por Fernanda Castillo cobijada por un elenco de grandes actores como Mara Escalante, Flavio Medina, Alejandro Calva, Sofía Niño de Rivera, Carmen Aub, Mariano Palacios, Roberto Sosa, Ariel Levy e Ignacia Allamand, entre otros, todos bajo la dirección de Luis Eduardo Reyes.

Fernanda Castillo señaló que “el 99% de las personas nunca dicen exactamente lo que piensan”, es por ello que bajo esta premisa, elenco y producción celebraron el claquetazo de arranque en una casa de la colonia Tlacopac, en la delegación Álvaro Obregón, lugar en el que Fernanda del Castillo concedió una entrevista a diferentes medios. “Es una película que nos caerá muy bien a todos, sucede que de pronto la mayoría de las personas no son capaces de actuar de manera honesta ante determinadas situaciones, ya sea por estereotipos, por modismos de la sociedad o diferentes cosas que te hacen callar o no defenderte”, dijo.

De su personaje comentó “Paz es una linda mujer, que por amabilidad ha permitido que todos a su alrededor la traten como si no valiera nada, callando lo que piensa para no herir susceptibilidades, hasta que un día, en su cabeza, un fenómeno irremediable suprime su filtro social convirtiéndola en parte de ese 1% que sí habla, obligándola a expresar lo que realmente siente, en ese momento me empiezo a divertir mucho, porque me la paso diciéndole sus verdades a todos los personajes”.

También en entrevista Mara Escalante, que dará vida a Carolina, hermana de Paz platicó. “Me siento afortunada por ser parte de esta ola del cine mexicano, que va muy bien, agradecida de que me hayan invitado a esta película, en la que hago a la hermana de Fernanda (Paz), soy una mujer que nunca pudo casarse y entonces decide adoptar gatos. Es muy cómica, me gustó mucho desde que leí el guión y espero que la gente también disfrute mucho”. En tanto, negó que ahora cn su éxito en el cine vaya a dejar a sus personajes “Yo pienso trabajar en donde me den trabajo, iremos siempre juntas Doña Lucha y yo, de la mano, antes lo hacía y así seguiré”.

El elenco se reunió al centro del patio para dar el claquetazo oficial de esta película que aún no tiene fecha de estreno, pero que pinta para ser una de las comedias más esperadas del cine nacional.