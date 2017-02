Miguel Bosé canta contra los muros

‘‘Hay algo que empeora toda esta situación, que son los tintes rubios. Hay alguien a quien le da por teñirse de rubio y levantar muros’’, dijo el cantante durante su gira “Estaré”, en México

Asael Grande

El artista español de mayor repercusión a nivel mundial, Miguel Bosé, regresó a México para presentar un gran concierto en el Auditorio Nacional, en lo que fue el inicio de su gira Estaré, que lo llevará a recorrer en nuestro país Monterrey (Auditorio Pabellón M, 3 y 4 de marzo) y Guadalajara (Auditorio Telmex, 23 de marzo), además de llevar su tour Estaré a países como España, Estados Unidos, Puerto Rico y Centro y Sudamérica.

En punto de las 20:36 horas, ante un Coloso de Reforma a su máxima capacidad, Bosé, quien vistió totalmente de negro, acompañado de sus músicos, y un trío de bailarines, interpretó temas de su más reciente álbum Bosé: MTV Unplugged, además de los más grandes éxitos de toda su trayectoria musical.

Las primeras canciones en sonar, después de un intro musical, fueron Sereno, sereno, Duende, y el clásico Nena: “buenas noches, bienvenidos a este comienzo de gira, porque esta noche aquí, es el primer concierto, estaré durante más de un año por todo el mundo, es un verdadero placer estar reunido junto a todos vosotros, porque no es una gira o un concierto que comienza algo o que comienza una gira solamente, para mí es el primer concierto de una vida y una era nueva, he venido a confesarme, pero soy tan casto que no tengo pecados, soy tan puro que no tengo pecados, tengo algo mucho más jugoso para confesarme, que son canciones que ya son vuestras y que no guardan ningún misterio, ese va a ser mi regalo, la música, y mis canciones, que son vuestras”, fueron las palabras de bienvenida de Bosé, quien continuó la noche con Aire soy, Amo y Mirarte.

Previo al tema Nada particular, Bosé expresó que es “un hombre de paz, y trabajo todos los días para la paz, esta canción habla sobre paz, solidaridad, integración, esfuerzo, exilio, la escribí en el 92, y pensé que este tema estaba olvidado, pero esta canción desgraciadamente sigue vigente, hay algo que empeora esta situación, y son los tintes rubios, hay alguien por quien le da levantar muros, yo no quiero ese mundo, para nada”.

Durante la velada musical, Bosé regaló más de sus éxitos a sus fans: No hay un corazón, Dime qué diré y Amiga, en la que Bosé virtió lágrimas en el escenario.

Cambios y sorpresas, fueron las constantes durante el concierto de artista español de mayor proyección internacional, giros emocionantes, íntimos, y pasionales. Morir de amor, Creo en ti (Linda, Hojas secas, Superman, Diablo, La chula), Estaré, Como un lobo, Siempre en mi mente, Morena mía, Si tú no vuelves, y Gulliver fue el siguiente terna de canciones antes de llegar a la recta final, que culminó con las encendidas y bailables Bambú, Solo sí, Amante bandido, Hacer por hacer, Se quedan y Te amaré.

Al cierre de esta edición, Miguel Bosé ofrecía un concierto en el Zócalo capitalino para celebrar el amor, antes más de 100 mil personas que lo acompañaron en tan emblemático concieto donde tuvo a grandes invitados.