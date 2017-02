Gritos, lágrimas y furor causa Justin Bieber en el Foro Sol

Se llaman “ Beliebers” y son la demostración de lo apasionado que pueden ser los fans de una estrella como Justin Bieber, que llenaron el Foro Sol para disfrutar del primero de tres conciertos que ofrecerá en esta capìtal el cantante canadiense como parte de su gira “Purpose World Tour”, teniendo como telonero al DJ alemán, Robin Schulz.

En el primero de los tres conciertos, la multitud fue citada a las 20:00 horas y una hora antes estaba a reventar el entorno del recinto y se abrieron las puertas con anticipación.

Durante dos horas, los 58 mil asistentes a este recital no podían creer todas las sorpresas que Justin tenía preparadas.

La euforia fue creciendo progresivamente a lo largo de la noche, en la que Bieber incluyó mucha tecnología en la escenografía, decenas de bailarines y una pasarela en el entarimado.

Luego de la proyección de un clip en las pantallas y de la interpretación del tema “Mark my words”, en el que el anfitrión se elevó en una plataforma, el ambiente festivo arrancó.

El cielo se iluminó con diversos fuegos artificiales, provocando alaridos de todo el mundo, mientras que el músico hacía lo suyo mientras cantaba “Where are you now”, que originalmente está musicalizado por el dúo electrónico Jack Ü (Skrillex y Diplo).

“Hola México, los amo chicos”, saludó el rubio cantante, quien agradeció a sus fans por permitirle estar una vez más en esta ciudad, asimismo, dijo que los seguidores de este país es de sus favoritos.

En temas como “Get used to it”, “I’ll show you” y “The feeling”, Justin se lució con coreografías con las que enamoró a sus jóvenes espectadoras.

“Boyfriend” y “As long as you love me” fueron algunas de las piezas más esperadas por muchos, quienes bailaron al ritmo de cada una de ellas.

A continuación Justin Bieber deleitó con una sesión acústica, sentado en un sillón y tocando una guitarra con la que hizo sonar sus éxitos “Cold Water” y “Love Yourself”, el cual fue nominado como Mejor Canción del Año en la reciente entrega de los premios Grammy.

“Muchas gracias a todos, ¿Como están esta noche?”, preguntó luego de recibir una gran ovación y de seguir con “Been you”, “Company” y “No sense”.

“Justin, Justin, Justin”, gritaban sus admiradoras, previo a que éste pidiera que levantaran sus manos.

“No pressure”, “Let me love you”, “Life is worth living” y “What do you mean?”, también fueron parte del repertorio, en el que el compositor le preguntó su nombre a seis niñas a quienes saludó.

En la recta final preguntó “¿quién es mi ‘Baby’?, previo a los temas “Baby” “Purpose” y “Sorry”, con los que cerró con broche de oro.

A la salida cientos de vendedores ofrecieron todo tipo de recuerdos alusivos a Justin Bieber, desde pulseras, playeras, gorras, llaveros, máscaras del vocalista, a quien han considerado como un ícono de la moda.