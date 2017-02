Cristian Nodal, tremenda revelación con Adiós amor

Con apenas 18 años de edad ya es número uno en el Chart Latino Audio Streaming de Regional Mexicano en EU, y ya prepara su disco debut con Universal Music

Arturo Arellano

Cristian Nodal es un joven cantante de regional mexicano que saltó de las redes sociales al éxito rotundo, esto no sólo por su frescura y carisma, sino por su talento y pasión para interpretar las canciones, ya sean de otros compositores o de su propia autoría. Luego de años de batalla independiente, es firmado por Universal Music, con quien pretende sacar su disco debut, del que ya se desprende el primer sencillo “Adiós amor”, un tema con el sonido que el cantante quiere imponer bajo el nombre de “Mariacheño”, pues involucra instrumentación del mariachi tradicional, pero con tintes del norteño, de la mano del acordeón y su peculiar manera de cantar.

“Adiós amor” le ha permitido al joven de apenas 18 años de edad darse a conocer de manera masiva, se ubica en la posición #1 del Chart Latino OnDemand Audio Streaming de Regional Mexicano en EU.

Cristian Nodal habló en rueda de prensa “‘Adiós amor’ es un tema que subí en mi casa en redes sociales, se volvió viral y la gente ya pedía que lo grabara de manera más profesional en un estudio, nos tardamos como ocho meses, porque no tenía dinero para rentar un estudio, es caro, entonces en ese tiempo me fui a vivir a Guadalajara, allá escuché el mariachi y me enamoré del género, es muy fino y auténtico. Yo soy de Sonora, así que lo que hice fue fusionar elementos de mariachi como trompetas, el acordeón del norteño y es cómo surge el ‘mariacheño’, que gracias a Dios y a mi gente ha gustado mucho”.

Recordó que ya con este tema grabado en su nuevo estilo de manera profesional “primero hice una prueba, lo subí a una cuenta de Facebook que tenía y a las cinco horas ya tenía como seis mil likes, se empezaron a pasar la canción y de volada la borré, pensando en que es un tema del que podíamos hacer más cosas. Pensamos en el video y con el apoyo de mis papás lo hicimos, un amigo que tiene una tequilera muy bonita me la prestó para grabar y así se fue dando, me gusta pensar que todo este proceso de la canción y el video fue gracias a lagente, porque yo no tenía ni un cinco, de eso se trata de un trabajo del corazón, significa mucho para mí, porque hay personas que se empeñan en ayudar”.

Adelantó que “ya estamos terminado el disco, ya sólo faltan las segundas voces, que hace un compa mío de Los Mochis, serán 12 canciones en el disco y seguro sale este 2017, siete son de mi autoría, dos duetos sorpresa y el resto de otros autores, pero en este mismo estilo de ‘mariacheño’, con temas de amor, desamor, para que bailen, es algo muy completo”, si bien reconoce que hay artistas cuya rapidez en su éxito los hace efímeros, confía en que él permanecerá. “Tengo una familia de músicos, yo soy músico desde chiquito, toco trompeta, piano, guitarra, entonces siento que tenemos ese don para saber que le gusta a la gente, lo que sirve y lo que no, también mi papá es mi mánager, junto con mi mamá y uno siente en el corazón cuando algo va a pegar. Por eso nos hemos tardado en este proyecto, damos pasos pequeños pero firmes, otra cosa importante es tener comunicación con los fans, mantener los pies en la tierra y darlo todo en cada canción, creo que eso va a hacer que nos quedemos”.

Lo mismo Nodal ya cuenta con más de 65 millones de reproducciones en sólo 9 meses a través de YouTube, más de 21 millones de reproducciones en Spotify, dos semanas consecutivas en el Top 10 de Shazam Latin Chart, la posición 20 de Hot Latin Songs de Billboard y varios días en el #1 de la lista de Música Mexicana en Itunes México.