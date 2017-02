AMLO cimbró el sureste

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Andrés Manuel López Obrador llegó a Tabasco, su estado natal y mostró nuevamente que sigue siendo profeta en su tierra.

Reunió, como siempre, un numeroso contingente que abrevó de sus palabras, sin importar que en varios de los municipios cercanos a la capital del estado y en ella misma se presentaran artistas de fama nacional y se celebraban bailes amenizados por grupos de gran convocatoria.

Lo curioso es que varios de esos bailes eran gratis, para animar a la gente a que acudiera y, en su caso, desistiera de acudir al mitin político.

Son muchos los que consideran que no es gran mérito el que Andrés Manuel concentre esas multitudes y se mantenga con tan alta popularidad, ya que es su tierra, misma que no ha gobernado jamás, ya que las dos veces que aspiró a ello fue vencido en las urnas por Salvador Neme Castillo, primero y Roberto Madrazo Pintado, después.

Por eso algunos se preguntan si serían capaces de reunir ese gran número de personas los ex gobernadores recientes como Roberto Madrazo Pintado o Manuel Andrade Díaz, ya que Andrés Rafael Granier Melo, se encuentra en la cárcel.

Madrazo Pintado se encuentra semi retirado en la política, aunque fue el principal activo de Liliana Madrigal Méndez, candidata priísta al ayuntamiento de Centro (Villahermosa) el año pasado, quedando ésta muy alejada del ganador, el perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa.

Manuel Andrade Díaz es ahora el principal opositor al gobierno que encabeza Arturo Núñez Jiménez, desde una curul del Congreso del estado, a la que llegó por la vía plurinominal.

Pero lo que no han podido conseguir otros políticos en Tabasco, Andrés Manuel López Obrador lo logra, ya que él si es profeta y hasta mesías que conduce a las masas y éstas le manifiestan su respaldo una y otra vez.

El extraño magnetismo que irradia de su persona hace el milagro, cuando menos en Tabasco y otras entidades del país.

En Tabasco, su presencia causa escozor en algunos estratos y provoca encono, diferencias y molestias, entre los que son sus seguidores y los que sienten repulsa hacia sus ofertas.

El resultado de su visita mostró diversidad de opiniones entre aquellos que no militan en sus filas y hasta derivó en un enfrentamiento público entre dos de los principales aspirantes a la candidatura perredista al gobierno del estado.

David Gustavo Rodríguez Rosario, secretario de Desarrollo Económico y Turismo del gobierno de Tabasco asentó en su Twitter: debemos sentirnos orgullosos de nuestro paisano Andrés Manuel López Obrador, nos ha enseñado mucho y seguramente aportará más.

La inmediata respuesta vino de otros de los aspirantes, José Antonio de la Vega Azmitia quien le replicó por la misma vía: espero que con los mismos huevos con los que celebras a tu paisano AMLO, renuncies al gobierno que te dio oportunidad. ¡No traiciones!

El curioso diálogo se dio entre dos de los cuatros perredistas mejor posicionados a la eventual candidatura del sol azteca al gobierno estatal.

Los dos cercanos colaboradores del gobernador perredista Arturo Núñez Jiménez.

Rodríguez Rosario se acaba de hacer militante del PRD, hace apenas unos días, después de no militar en partido político alguno.

De la Vega Azmitia, ya transitó por el PRI, PAN y ahora PRD. Incluso de la Vega ya fue candidato panista al gobierno de Tabasco, aunque quedó sumamente relegado en sus aspiraciones.

No fueron las únicas aguas que agitó AMLO con su presencia, ya que los priístas amenazaron con expulsar a aquellos militantes que acudieron al evento político del dirigente nacional de Morena.

Georgina Trujillo Zentella, diputada federal y quien supone tiene en la bolsa la candidatura del PRI al gobierno del estado, lanzó la amenaza de que se investigarán los nombres de los militantes que asistieron para proceder a su expulsión.

Pero en lo que respecta a AMLO él llegó a lo suyo a recibir nuevos adeptos, aunque se vio que varios de los que le manifestaron su respaldo, sin ser miembros de su partido, son personajes que en algún momento estuvieron cercanos a su afecto.

César Raúl Ojeda Zubieta, tres veces candidato al gobierno estatal, ex senador perredista y ex diputado federal y local priísta, anunció su respaldo al proyecto de AMLO; aunque mantendrá su militancia perredista.

Nelly Vargas, ex esposa de Pedro Jiménez León, secretario de Agricultura de Tabasco, ex diputada federal por Movimiento Ciudadano, también se suma al movimiento.

Otros que ya son militantes de Morena como el ex alcalde de Centro (Villahermosa) Evaristo Hernández, el dirigente del partido en el estado, Adán Augusto López, senador y ex perredista, José Eduardo Beltrán, ex diputado federal del PRI y ahora militante de Morena.

Se especulaba que algunos militantes priístas, perredistas y de otros organismos políticos se sumarían a su causa, aprovechando la firma del Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y Renacimiento de México que encabezó el dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador y el dirigente estatal Adán Augusto López Hernández, pero no sucedió así.

Lo que dejó constancia AMLO en Tabasco es que su figura sigue siendo atractiva para los electores, como ya se había evidenciado con un acto político similar realizado en Chiapas, unas horas antes del de Tabasco.

Por lo pronto estas grandes convocatorias en los estados del sureste del país, muestran que su figura política se mantiene en los altos niveles y que los ataques que se producen frecuentemente en su contra no logran bajar su popularidad entre los ciudadanos.

