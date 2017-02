PAN, segunda negociación

Desde el portal

Ángel Soriano

La virtual postulación de Josefina Vázquez Mota como candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México será la segunda negociación del blanquiazul en el reacomodo de fuerzas con vista hacia los comicios del 2018, luego que el Edomex es una de las entidades más importantes de la República, no sólo por la densidad de población, desarrollo económico de sus municipios, sino por su cercanía con la Ciudad de México y sede del principal grupo político que retiene y buscará reter el poder en nuestro país.

Se negociará, desde luego, la candidatura presidencial del PAN y el arribo del próximo inquilino en Los Pinos; para tal efecto están ya apalabrados los factores reales de poder: el queretano dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, para empujar a Vázquez Mota en la candidatura con la seguridad de que “ahora sí” ejercerá el poder, que se le escapó en los comicios federales pasados por los dislates de la propia candidata y las zancadillas que recibió desde dentro del PAN y desde el mismo poder.

Vázquez Mota supo asimilar la derrota y gozar de las prebendas que le dieron de ello: recursos ilimitados para realizar un “trabajo” en favor de los paisanos del otro lado de la frontera, que siguen peor que como estaban; nadie puede argumentar que el trabajo de la panista mejoró sus condiciones de vida o que ahora están mejor que antes; en cuestiones de ese tipo nadie influye, pues la política migratoria la define el propio país receptor de la migración.

Hoy las condiciones son diferentes: se puja por el poder en la entidad más próspera y más complicada del país y se definirá a los candidatos presidenciales; y en ello tienen peso completo los grupos de poder dentro y fuera de los partidos.

La negociación (no las elecciones ni los acuerdos entre grupos) se dará en función de los candidatos presidenciales. En el Estado de México se cubrirán las cuentas pendientes de elecciones pasadas, presentes y futuras.

TURBULENCIAS

¿Caerá Gabino Cué en Oaxaca?

El ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, vive y se placea en Oaxaca con la certeza de que el enorme adeudo que dejó a su sucesor, Alejandro Murat, está fundamentado, documentado y acordado en que se cubrirá; sin embargo, hay un pendiente: el juicio político. Y el perredista-panista y ex priísta, podría cubrir la exigencia de la sociedad que desea que rueden cabezas: ante la “huida” de Javier Duarte, se buscará sacrificar a alguien que cubra ese hueco. Y parece ser que el ex mandatario de Oaxaca es el ideal para llevarlo al banquillo de los acusados…En tanto el ex gobernador José Murat sigue su trayectoria en ascenso: será ubicado como nuevo líder del sector popular del PRI y tendrá la encomienda de “destapar” a uno de sus amigos, secretario de Estado, que es el más avezado para ser el abanderado presidencial del 2028; Murat cubre el perfil de ser amigo y experimentado priísta…La secretaría de Capacitación Laboral y Cultural del SUTEyM entregó de 316 becas, por un monto aproximado de 781 mil pesos, a servidores públicos sindicalizados del sector central que cursan el nivel medio superior, superior o posgrado. El líder Herminio Cahue Calderón felicitó a los becarios y los exhortó a seguirse preparando, y destacó que los frutos de este esfuerzo además de ser económicos y laborales, también equivalen a ser mejores seres humanos con humildad, sencillez y voluntad para poder ayudar a los demás… Bajarle dos centavos a los precisos de las gasolinas, es una burla para las comunidades indígenas del país, afirmó el dirigente de Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE) en esta entidad, Alejandro López Sánchez y dijo que frente a esta liberación anticipada los precios de las gasolinas, llamará a la movilización, no sólo para demandar el congelamiento de los combustibles, sino que se devuelva el sistema de precios anterior.

