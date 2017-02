Elenco de Mentiras visita la exposición “Feminicidio en México ¡Ya basta!”

Los actores del exitoso musical hicieron un llamado contra la violencia hacia la mujer

Asael Grande

El elenco del exitoso musical “Mentiras” visitó de manera especial el Museo Memoria y Tolerancia que recientemente inauguró su exposición “Feminicidio en México ¡Ya basta!”, y en la que en recorrido especial los actores Hiromi, Marta Fernanda, Carlos Gatica, Majo Pérez, Paola Gómez, Ana Cecilia Anzaldúa, Efraín Berry y Majo Medellín, fueron guiados por Linda Atach, directora de exposiciones de dicho museo, quien señaló en la explicación por las distintas salas que “hoy México es un vertedero de dolor, indignación y ruptura, un escenario de impunidad donde las sentencias y recomendaciones internacionales no han sido capaces de evitar que en México mueran siete mujeres cada día”.

Esta exposición tiene como objetivo principal sensibilizar, a través de distintas salas e instalaciones y generar mayor conciencia pública sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, con el fin de prevenir y combatir la impunidad, protegiendo mejor a víctimas e incrementando la responsabilidad en respuesta a esta pandemia mundial: “definitivamente se vuelve un problema casi cotidiano del que se habla poco, y del que nosotras como mujeres piensas en si vas a salir de tu casa y regresar viva en la noche, entre nosotras nos cuidamos, pero lo ves lejano de alguna manera, creo que tenemos que estar más enterados de los datos, yo no sabía que el delito de feminicidio no estaba tipificado en Chihuahua, no puedo creer que tantos casos se vayan impunes, y nadie les dé seguimiento”, dijo la actriz Ana Cecilia Anzaldúa a este diario.

La violencia contra las mujeres no es un problema de índole personal o privado, sino social y que constituye una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que han conducido a patrones sociales violentos: “sabes que suceden estas cosas, pero verlas tan de cerca con imágenes tan fuertes e información tan real, te sitúa en un lugar más claro y verdadero y entonces te obliga a ser portavoz, el arte construye, tiene que ser para que las personas cambiemos, y eso se puede hacer con el teatro, y es lo que sé hacer”, comentó Paola Gómez en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Recientemente “Mentiras, el musical”, celebró 8 años de estar en el gusto del público, y arrancó su noveno año de representaciones ininterrumpidas. Ha tenido ya 2 mil 800 representaciones, medio centenar de actores en su elenco, 420 semanas de éxito absoluto, más de un millón de espectadores, presentaciones de gira en todo el país, tres discos grabados, uno con el elenco original, uno más en versión karaoke, y otro más en grabación inolvidable con la participación de 20 actores acompañados de una orquesta sinfónica, integrada por más de 50 maestros de la música.