“Cuarto Polo”, ¿alternativa política?

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

El futurismo político hacia el 2018 está a todo lo que da por lo que toca a la sucesión presidencial. Anote en su agenda, desde ahora, que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se va en septiembre después de su quinto informe de gobierno.

El huésped del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, nos confió, que va contrarreloj, respecto de sus adversarios políticos, y no quiere perder más tiempo. Por ello, habrá de emplazar a los integrantes del movimiento conocido como “Cuarto Polo” a decidir la estrategia para elegir al candidato que habrá de encabezar los ideales del grupo.

El “Cuarto Polo”, autoría del veracruzano Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) gana adeptos y entre sus filas hay intelectuales, empresarios, activistas, líderes sociales y políticos como Cuauhtémoc Cárdenas, a quien se ve como el factor de cohesión en esta mezcla de intereses e ideales.

Este “Cuarto Polo” pretende aprovechar el malestar y decepción ciudadana hacia la partidocracia para construir una nueva plataforma que empodere a los ciudadanos en el 2018 en la contienda por la Presidencia de la República y la Ciudad de México, que por primera vez contará con un gobernador, bajo la figura de gobiernos de coalición que ha promovido el priísta Manlio Fabio Beltrones.

Se busca concretar una candidatura presidencial para 2018 respaldada por los “independientes”, como Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, gobernador de Nuevo León, y Enrique Alfaro, presidente municipal de Guadalajara, Jalisco; también el apoyo de las estructuras partidistas del PRD, PT y MC, pues esperan más adhesiones a esta alternativa.

La encabezaría Mancera, hasta ahora el mejor posicionado, bajo el compromiso de impulsar un proyecto político “incluyente que rescate al país de la crisis en que está inmerso”. Además de construir una mayoría legislativa que garantice gobernabilidad.

Mancera afirma que “los ciudadanos no quieren ver una cara, sino un proyecto que, como éste, sí puede despuntar. Necesitamos un gobierno de coalición que se ponga en sintonía”.

Así que, el éxito del “Cuarto Polo” y de las aspiraciones del jefe gobierno, estriba en que de aquí a septiembre se alcancen los consensos con los militantes-aspirantes para consolidar una candidatura de unidad que le dé batalla al PRI, PAN y Morena, que les llevan la delantera.

Miguel Ángel Mancera sostiene que no se afiliará al PRD, pues “en este momento, una elección en la República Mexicana, no se gana con partidos”. También, considera que la ventaja que hoy muestra Andrés Manuel López Obrador en las encuestas, es producto de los vicios e inercias que como sociedad permitimos. Además, que no se han definido otras candidaturas.

En fin, como decía Jesús Reyes Heroles, “primero el proyecto, luego el hombre”. El que entendió, entendió.

Vericuentos

Monreal, en capilla

Con la soga al cuello se encuentra el delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, quien ve cada vez más lejanas sus aspiraciones de ser el primer gobernador de la Ciudad de México. El reciente escándalo de la adjudicación directa de 14 contratos favoreciendo a su hija, Catalina Monreal y a sus amigos de Zacatecas, lo ha puesto en la mira de la Contraloría del gobierno capitalino, que se frota las manos, y de su mentor, Andrés Manuel López Obrador, que enarbola la bandera de la honestidad valiente. ¿Aceptará Morena respaldar a un candidato tan cuestionado por actos de corrupción? ¡Ay nanita!

Mancera emplaza a gabinete

Operación limpieza realizará esta semana el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Miguel Ángel Mancera, no quiere más “Torrucos” y emplazará en reunión de gabinete a sus colaboradores a definir sus opciones políticas. Considera que no se vale “dobletear”, como su ex secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, que en pleno cese tuvo la puntada de proponer que podía con los dos puestos. Vaya descaro. En fin, hay quienes advierten que bajo el manto de AMLO, Torruco podría operar como “subsecretario de casos no previstos”. ¡Órale!

Josefina reload al Edomex

¡Por fin!, Josefina Vázquez Mota acabó con el suspenso y se registró como aspirante a la candidatura de su partido para disputarle al PRI la gubernatura del Estado de México. Dicen que cuenta con el respaldo de los panistas mexiquenses, excepto del diputado federal, Ulises Ramírez, quien no acaba de digerir el desplazamiento. Por lo pronto, ya integró equipo, y Edgar Olvera, alcalde de Naucalpan, opera para evitar que se repita el fracaso de 2012. Muy atentos deberán estar por el caso “Juntos Podemos” la iniciativa de apoyo a migrantes mexicanos que preside la panista y ha recibido de la actual administración peñista 900 millones de pesos. ¡Órale!

